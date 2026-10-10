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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın oynanacağı tarihi, başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi izlenecek?

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sarı-lacivertli ekibin deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın tarihi ve yayın saati futbol gündeminde yer alırken, taraftarlar maçın hangi kanalda yayınlanacağını da merak ediyor. Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanacak mı? Karşılaşmaya ilişkin tüm yayın bilgileri haberimizde.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşması, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, Rize'de bulunan Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertli ekibin deplasmanda oynayacağı mücadele, haftanın takip edilen maçları arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan veya yayıncı kuruluşun dijital platformları üzerinden takip etmek isteyenler, yayın seçeneklerini kontrol edebilecek.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşması, beIN SPORTS 1 üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Bu nedenle maçı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin ilgili yayın platformuna aboneliğinin bulunması gerekiyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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