Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın oynanacağı tarihi, başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi izlenecek?
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sarı-lacivertli ekibin deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın tarihi ve yayın saati futbol gündeminde yer alırken, taraftarlar maçın hangi kanalda yayınlanacağını da merak ediyor. Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanacak mı? Karşılaşmaya ilişkin tüm yayın bilgileri haberimizde.
FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşması, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, Rize'de bulunan Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşecek.
FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertli ekibin deplasmanda oynayacağı mücadele, haftanın takip edilen maçları arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan veya yayıncı kuruluşun dijital platformları üzerinden takip etmek isteyenler, yayın seçeneklerini kontrol edebilecek.
FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşması, beIN SPORTS 1 üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Bu nedenle maçı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin ilgili yayın platformuna aboneliğinin bulunması gerekiyor.