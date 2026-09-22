Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş basket maçı nereden izlenir?

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Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki mücadele, basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Maç öncesinde karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve nereden canlı izlenebileceği merak konusu olurken, “ Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda?” ve “ Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş basket maçı nereden izlenir?” soruları öne çıkıyor. İşte karşılaşmaya dair merak edilen yayın detayları…

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? FENERBAHÇE TARFİN BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, TBF Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş maçı bugün oynanacak. Karşılaşma öncesinde taraftarlar, “Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?” ve “Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş basketbol maçı nereden izlenir?” sorularına yanıt arıyor. İşte mücadeleye ilişkin tarih, saat, salon ve yayın kanalı bilgileri...

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki TBF Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması, 22 Eylül 2026 Salı günü oynanacak. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede iki takım kupa için parkeye çıkacak.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin yakından takip ettiği Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşılaşması, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Maç öncesinde takımların hazırlıkları sürerken, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte Sinan Erdem Spor Salonu'nda kupa heyecanı yaşanacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş basketbol maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1 aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi televizyonun yanı sıra TRT 1'in internet üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın üzerinden de takip etmek mümkün. İzleyiciler, TRT 1'in dijital yayın platformu üzerinden karşılaşmaya ulaşabilecek.

TRT 1 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

TRT 1, farklı dijital ve kablolu yayın platformlarında da izlenebiliyor. Verilen yayın bilgilerine göre TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Filbox 20. kanalda yer alıyor. Kanal numaralarında platformlara göre değişiklik yaşanabileceğinden, izleyicilerin yayın öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşılaşması, İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. 22 Eylül Salı günü saat 20.00'de başlayacak mücadelede iki ekip, TBF Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası kapsamında karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLE

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, 22 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş maçını izleyebilir. Mücadele ayrıca TRT 1'in internet üzerinden sunduğu canlı yayın seçeneği üzerinden de takip edilebilir.