Fenerbahçe Beşiktaş CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Beşiktaş maçı nasıl izlenir?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYINI VAR MI

Fenerbahçe Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE?

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

İLK 11’LER:

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek dev derbi için geri sayım başladı! Kadıköy’de kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş, sadece puan mücadelesi değil, aynı zamanda yıldız isimlerin düellosuna da sahne olacak. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar ile Domenico Tedesco’nun sarı-lacivertlileri arasındaki bu dev randevu öncesi tüm istatistikleri ve öne çıkan detayları sizler için derledik.

DEV DERBİ ÖNCESİ PUAN DURUMU VE SON FORM GRAFİĞİ

Süper Lig'de geride kalan 27 haftada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, maç fazlasıyla liderin 12 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar derbi provasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ise Gaziantep FK karşısında 4-1’lik net bir galibiyetle moral depoladı.

FENERBAHÇE’NİN GOL MAKİNESİ: ANDERSON TALISCA SAHNEDE

Sarı-lacivertlilerin 32 yaşındaki yıldızı Anderson Talisca, bu sezon sergilediği performansla takımını sırtlamaya devam ediyor. Toplamda 21 kez rakip fileleri sarsan tecrübeli oyuncu (Ligde 13, Avrupa'da 5, Kupada 3 gol), sakatlığını tamamen atlatarak derbiye hazır hale geldi. Fenerbahçe taraftarının en büyük gol umudu olan Talisca, eski takımına karşı kritik bir sınav verecek.

BEŞİKTAŞ’IN KAPTANI ORKUN KÖKÇÜ FORMUNUN ZİRVESİNDE

Siyah-beyazlılarda kaptanlık pazubandını takan Orkun Kökçü, derbinin kilit isimlerinden biri olacak. Sezonun ikinci yarısında vites yükselten 25 yaşındaki orta saha, ligde son 8 maçta attığı 6 golle dikkat çekiyor. Toplamda 7 golü bulunan milli yıldız, hem oyun kurucu rolü hem de skor katkısıyla Fenerbahçe savunmasını zorlamaya hazırlanıyor.

ASENSIO VE KEREM AKTÜRKOĞLU: SKORER KANATLARIN DÜELLOSU

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, bu sezon 13 gollük katkısıyla takımı için vazgeçilmez olduğunu kanıtladı. Ligdeki son 4 maçlık suskunluğunu Beşiktaş karşısında bozmak isteyen Asensio’ya, milli gururumuz Kerem Aktürkoğlu eşlik edecek. 2026 Dünya Kupası vizesini getiren golü atan Kerem, bu sezon sarı-lacivertli formayla 11 gol sevinci yaşadı. Ayrıca son maçta "hat-trick" yapan Nene de 10 gollük performansıyla teknik direktör Tedesco’nun en önemli kozları arasında.

SERGEN YALÇIN’IN JOKERLERİ: CERNY, TOURE VE OH

Beşiktaş cephesinde ise kanat oyuncuları Vaclav Cerny ve El Bilal Toure, derbi atmosferini seven isimler olarak öne çıkıyor. Kupa derbisinde galibiyeti getiren golleri atan Cerny ile sakatlıktan dönen Toure, süratleriyle fark yaratmak istiyor. Öte yandan devre arası transferi Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı 8 maçta 5 gol atarak Sergen Yalçın’ın ilk tercihi haline geldi. Eski takımı Fenerbahçe’ye karşı sahne alacak olan Cengiz Ünder’in performansı da merakla bekleniyor.

TARİHİ REKABETTE 140. LİG RANDEVUSU

İki dev çınar, Süper Lig tarihinde 140. kez karşı karşıya gelecek. Geçmişte oynanan 139 maçta Fenerbahçe 50 galibiyet alırken, Beşiktaş 44 kez kazandı; 45 maçta ise eşitlik bozulmadı. Gol sayılarında da büyük bir denge söz konusu: Fenerbahçe 161, Beşiktaş ise 160 kez ağları sarstı.

KADIKÖY'ÜN BÜYÜSÜ: ÜLKER STADYUMU’NDAKİ RAKAMLAR

Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde bugüne dek yapılan 63 resmi ve özel maçta sarı-lacivertliler 23, siyah-beyazlılar ise 22 galibiyet elde etti. Sadece lig maçlarına bakıldığında ise Kadıköy’de Fenerbahçe’nin 17-12’lik bir üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, geçmiş yıllarda Kadıköy’den 5-1 ve 4-0 gibi tarihi skorlarla dönmeyi başarmıştı; Fenerbahçe ise rakibini bu sahada 4 kez 3-0’lık sonuçlarla mağlup etti.