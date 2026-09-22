Fenerbahçe Beşiktaş CANLI izle! Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş basket maçı donmadan TRT 1 HD izleme linki var mı?

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Fenerbahçe Tarfin- Beşiktaş basketbol maçı için heyecanlı bekleyiş sürerken, taraftarların gözü TRT 1'in canlı yayınında. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, “ Fenerbahçe Beşiktaş canlı izle” ve “ Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş TRT 1 HD canlı yayın linki” şeklindeki aramalarla yayın seçeneğini araştırıyor. İşte maçın yayın saati ve resmi canlı izleme seçeneğine ilişkin merak edilenler...

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, TBF Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği mücadele öncesinde “ Fenerbahçe Beşiktaş canlı izle”, “ Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda?” ve “TRT 1 HD canlı yayın nasıl izlenir?” soruları gündeme geldi. İşte Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş maçının yayın saati, kanalı ve TRT 1 frekans bilgileri...

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşılaşması 22 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak. TBF Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası kapsamında oynanacak mücadele, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İki takımın kupa mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler, maç saatinden önce yayın platformlarını ve TRT 1'in canlı yayın seçeneklerini kontrol edebilecek.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki basketbol maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen sporseverler TRT 1'i tercih edebilecek.

TRT 1 aynı zamanda farklı televizyon platformlarında da izlenebiliyor. Platformlardaki kanal numaraları değişebileceğinden, izleyicilerin güncel kanal listesini kontrol etmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ CANLI İZLE: TRT 1 CANLI YAYIN LİNKİ

Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş maçını internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için TRT 1'in resmi internet yayını da bulunuyor. TRT 1'in resmi canlı yayın sayfası üzerinden yayın akışına ulaşılabilir.

İnternet üzerinden yayın sırasında bağlantı ve yayın kalitesi kullanılan cihaz ile internet bağlantısına göre değişiklik gösterebilir.

TRT 1 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

Verilen yayın bilgilerine göre TRT 1 farklı televizyon platformlarında şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Filbox: 20. kanal

Kanal numaralarında operatör veya yayın listesine bağlı olarak değişiklik yaşanabileceği için maç öncesinde ilgili platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi gerekiyor.

TRT 1 TÜRKSAT 4A FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1'i uydu üzerinden izlemek isteyen izleyiciler, resmi TRT 1 frekans sayfasındaki güncel bilgileri kullanabilir. Verilen bilgilere göre Türksat 4A üzerinden TRT 1 yayını için frekans 11958 MHz, polarizasyon V (Dikey), sembol oranı 27500 ve FEC değeri 5/6 olarak belirtiliyor.

TRT 1 HD FREKANSI NASIL AYARLANIR?

TRT 1 HD yayınını uydu alıcısından izlemek isteyenler, televizyon veya uydu alıcısının kanal ayarları bölümünden frekans bilgilerini girerek arama yapabilir. 11958 MHz, V (Dikey), 27500 SR ve 5/6 FEC bilgileri kullanılarak kanal taraması gerçekleştirilebilir.

Uydu alıcısının menü yapısı marka ve modele göre değişebileceği için frekans ekleme adımları cihazlara göre farklılık gösterebilir.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki TBF Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele 22 Eylül Salı günü saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN TÜM YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş basketbol maçını takip etmek isteyenler için karşılaşmanın temel yayın bilgileri şöyle:

Maç: Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş

Organizasyon: TBF Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası

Tarih: 22 Eylül 2026 Salı

Saat: 20.00

Salon: Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul

Yayın kanalı: TRT 1

İnternet yayını: TRT 1'in resmi canlı yayın platformu

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11958 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 27500

FEC: 5/6