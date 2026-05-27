Fenerbahçe Beko Erokspor basketbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Erokspor CANLI nerede izlenir?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde play-off heyecanı başlarken, normal sezon lideri Fenerbahçe Beko çeyrek final serisinin ilk maçında Safiport Erokspor ile karşı karşıya geliyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği bu kritik mücadele, hem yayın bilgisi hem de canlı izleme seçenekleriyle yoğun ilgi görüyor. Peki, Fenerbahçe Beko Erokspor basketbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Erokspor canlı nerede izlenir? Detaylar...

FENERBAHÇE BEKO EROKSPOR BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol otoriteleri tarafından büyük ilgiyle takip edilen bu karşılaşma, play-off atmosferinin sertliği ve yüksek tempo beklentisi nedeniyle şimdiden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Taraftarların en çok merak ettiği konu ise maçın hangi kanalda yayınlanacağı.

Fenerbahçe Beko ile Erokspor arasında oynanacak olan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk karşılaşması, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, beIN Sports 5 kanalında basketbolseverlerle buluşacak.

Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu, Türkiye’de Basketbol Süper Ligi maçlarının resmi yayın haklarına sahip olan platform olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle maç, yüksek görüntü kalitesi ve profesyonel anlatım eşliğinde ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE BEKO EROKSPOR CANLI NEREDE İZLENİR?

Play-off serisinin en çok merak edilen sorularından biri de karşılaşmanın canlı izleme seçenekleri. Basketbolseverler, Fenerbahçe Beko – Erokspor mücadelesini televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edebilecek. Karşılaşma, Türkiye’de resmi yayıncı kuruluş olan beIN Sports 5 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca beIN Sports’un dijital platformları üzerinden de maçın canlı yayınına erişim sağlanabilecek.

PLAY-OFF HEYECANI İSTANBUL’DA BAŞLIYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk maçı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadeleye İstanbul Ataşehir’de bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak.

MAÇ SAATİ VE ORGANİZASYON DETAYLARI

Basketbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Yüksek tempo ve sert savunmaların ön planda olması beklenen maçta, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off atmosferi tüm yoğunluğuyla hissedilecek.

Dilara Yıldız
