Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes nereden CANLI izlenir?

Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Dev derbi öncesinde basketbolseverler, “Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte kritik karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç detayları...

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye’nin en önemli basketbol karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesi, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Basketbolseverler karşılaşmayı şifreli yayın üzerinden televizyon ve dijital platformlar aracılığıyla takip edebilecek.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Play-Off yarı final serisi kapsamında oynanacak kritik mücadele, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesinde yayınlar ve maç önü programları da beIN Sports ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev mücadele İstanbul’da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Ev sahibi avantajına sahip Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde önemli bir Play-Off sınavına çıkacak.

Anadolu Efes ise deplasmanda seride avantaj yakalamak için parkeye çıkacak.

BEIN SPORTS 5 YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçını izlemek isteyenler için beIN Sports 5 kanalı Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallardan takip edilebiliyor.

Ayrıca Türksat uydusu ve beIN Connect platformu üzerinden de şifreli olarak izlenebiliyor.

PLAY-OFF SERİSİNDE KRİTİK KARŞILAŞMA

Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi kapsamında oynanan bu mücadele, final yolunda büyük önem taşıyor. İki ezeli rakip arasında oynanan maçlar her zaman büyük çekişmeye sahne olurken, bu karşılaşmanın da yüksek tempoda geçmesi bekleniyor.