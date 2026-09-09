Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, Fenerbahçe’nin bugün maçı var mı?

Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ederken gözler Fenerbahçe’nin Avrupa maçına çevrildi. “Fenerbahçe’nin bugün maçı var mı?” ve “ Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman?” soruları gündemdeki yerini korurken, sarı-lacivertliler bugün sahaya çıkmayacak. Fenerbahçe- Roma karşılaşması 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45’te oynanacak

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanında gözler Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, “Fenerbahçe-Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. Kritik mücadele, 10 Eylül 2026 Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında önemli bir sınav verecek.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Roma maçı Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Futbolseverler, karşılaşma öncesinde takımların muhtemel 11'leri ve maç kadrolarına ilişkin gelişmeleri de yakından takip edecek.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Roma karşılaşmasının TRT 1 ve CBC Sport üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor. Türkiye'deki futbolseverler mücadeleyi TRT 1 ekranlarından takip edebilecek. CBC Sport ise Azerbaycan üzerinden yayın yapan izleyicilere karşılaşmayı canlı olarak ulaştıracak.

TRT 1 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

TRT 1, farklı televizyon platformlarında çeşitli kanal numaralarından izlenebiliyor. Yayın platformlarına göre kanal numaraları değişiklik gösterebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri gerekiyor.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki mücadele İstanbul'daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki bu önemli karşılaşmada kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alacak.

FENERBAHÇE'NİN ROMA MAÇI ÖNCESİ GÜNDEMİ

Fenerbahçe-Roma karşılaşması öncesinde iki takımın kadro durumu, sakat ve cezalı oyuncuları ile teknik direktörlerin tercihleri merak konusu oldu. Mücadeleye saatler kala açıklanacak resmi kadrolar, karşılaşmanın gidişatı açısından da büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı bu şekilde. Avrupa futbolunun önemli karşılaşmalarından biri olması beklenen mücadele, 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.