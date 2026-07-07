Fenerbahçe Admira Wacker maçı hangi kanalda, yayıncısı yok mu, Fenerbahçe Admira Wacker ne zaman saat kaçta, nerede oynanacak?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de gözler Admira Wacker ile oynanacak hazırlık maçına çevrildi. Futbolseverler, "Fenerbahçe - Admira Wacker maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?" sorularının yanıtını araştırırken, mücadeleye ilişkin yayıncı kanal, başlangıç saati ve karşılaşmanın oynanacağı stadyum büyük merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçına ilişkin son bilgiler.

FENERBAHÇE - ADMİRA WACKER MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşılaşacak. Maç TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında yarın Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.

FENERBAHÇE - ADMİRA WACKER MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık mücadelesi 20.30'da başlayacak. Teknik heyetin yeni transferleri ve kamp kadrosundaki oyuncuları değerlendirmesi beklenen karşılaşma, sezon öncesi önemli bir prova niteliği taşıyor.

FENERBAHÇE - ADMİRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Admira Wacker arasında oynanacak hazırlık maçının Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalından canlı yayınlanması beklenmiyor. Karşılaşma için resmi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor.

FENERBAHÇE - ADMİRA WACKER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki hazırlık karşılaşmasına Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena ev sahipliği yapacak. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını bu mücadeleyle sürdürmeye devam edecek.