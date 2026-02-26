Fenerbahçe 1-0 yenerse eleniyor mu eliyor mu, 1-0 yetiyor mu (Nottingham Forest Fenerbahçe)?
UEFA arenasında kritik bir karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, rövanş maçında Nottingham Forest karşısında alacağı sonuca kilitlendi. Futbolseverler ise en çok şu sorunun yanıtını arıyor: Fenerbahçe 1-0 yenerse eleniyor mu eliyor mu? İşte skor senaryolarına göre sarı-lacivertlilerin tur ihtimalleri ve maç öncesi tüm detaylar…
Avrupa'da kader maçına çıkan Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında tur biletini almak için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesinde taraftarların gündeminde ise tek bir soru var: Fenerbahçe 1-0 yenerse olursa elenir mi? Rövanş karşılaşmasında olası skorların sarı-lacivertliler için ne anlama geldiğini haberimizde derledik.
FENERBAHÇE'NİN TUR HESAPLARI NETLEŞTİ
Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki yolculuğunu sürdürebilmek için İngiltere'de sahaya net bir hedefle çıkıyor. Sarı-lacivertliler, dört farklı galibiyet alması halinde turu doğrudan geçecek. Üç farklı galibiyet ise karşılaşmayı uzatmalara taşıyacak; gerekirse seri penaltılar turu belirleyecek. Bu senaryoların dışındaki tüm sonuçlar, İngiliz temsilcisinin tur atlaması anlamına geliyor.
KRİTİK İNGİLTERE DEPLASMANI
Karşılaşma, Nottingham Forest'ın evi olan City Ground'da oynanacak. Fenerbahçe, bu zorlu deplasmanda hem skor hem de oyun üstünlüğüyle Avrupa'daki iddiasını korumayı amaçlıyor. Taraftarlar ise özellikle hücumdaki üretkenlik ve savunmadaki disipline odaklanmış durumda.
HANGİ SKOR NE ANLAMA GELİYOR?
• Dört veya daha fazla fark: Fenerbahçe turu direkt geçer.
• Üç fark: Maç uzatmalara gider, gerekirse penaltılar oynanır.
• Bir-iki farkla galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet: Tur İngiliz ekibinin olur.
Sarı-lacivertliler için sahadaki her gol, Avrupa kaderini doğrudan etkileyecek. Bu nedenle karşılaşma, sezonun en kritik 90 dakikalarından biri olmaya aday.
İşte skor skor ihtimaller:
