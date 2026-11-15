Felipe Augusto ne kadara transfer oldu? Trabzonspor'a gol atan Felipe Augusto kimdir, nerede oynuyor?

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Felipe Augusto, 29 Haziran 2026'da Trabzonspor'dan Rusya'nın Zenit kulübüne transfer oldu. Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamaya göre Zenit, Brezilyalı forvet için 15 milyon euro garanti ödeyecek; şarta bağlı 5 milyon euroyla birlikte anlaşmanın toplam bedeli 20 milyon euro.

Augusto bugün eski takımının karşısına çıktı ve gol attı. St. Petersburg'daki Gazprom Arena'da 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başlayan hazırlık maçını Zenit 3-0 kazandı.

FELİPE AUGUSTO NE KADARA TRANSFER OLDU?

Felipe Augusto, Zenit'e 15 milyon euro garanti bedelle transfer oldu. Anlaşmada 5 milyon euroluk şarta bağlı bir bonus da var; bonus ödenirse Trabzonspor'un bu transferden alacağı toplam para 20 milyon euroya çıkacak.

Trabzonspor oyuncuyu bir yıl önce Belçika'nın Cercle Brugge takımından 5 milyon euro bonservisle almıştı. Kulüp, yalnız garanti bedelle bile ödediğinin üç katını geri aldı.

FELİPE AUGUSTO NEREDE OYNUYOR?

Felipe Augusto, Rusya Premier Ligi ekibi Zenit St. Petersburg'da oynuyor. Trabzonspor ayrılığı 29 Haziran 2026 akşamı duyurdu, Zenit de aynı gün oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Augusto, Trabzonspor'da yalnız bir sezon oynadı.

FELİPE AUGUSTO TRABZONSPOR'A GOL ATTI MI?

Evet, Felipe Augusto 15 Kasım 2026'daki Zenit-Trabzonspor hazırlık maçında 13. dakikada Zenit'i öne geçiren golü attı. Ev sahibi ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 58. dakikada Trabzonspor savunmasından kendi kalesine bir gol çıktı, 75. dakikada da Sobolev skoru 3-0'a getirdi.

FELİPE AUGUSTO KİMDİR?

Felipe Augusto da Silva, Brezilyalı bir santrfor. Brezilya'nın Corinthians kulübünün altyapısında yetişti ve bu kulübün A takımında da forma giydi. Ocak 2024'te Belçika'nın Cercle Brugge takımına transfer oldu.

Avrupa'daki ilk kulübünde bir buçuk sezon oynadıktan sonra 2025-26 sezonu başında Trabzonspor'a geldi. Fatih Tekke'nin takımında yalnız santrforda değil, forvet arkasında ve iki kanatta da oynadı. Zenit'te ilk sezonunu geçiriyor.

FELİPE AUGUSTO KAÇ YAŞINDA?

Felipe Augusto 22 yaşında. 18 Şubat 2004'te doğdu.

FELİPE AUGUSTO TRABZONSPOR'DA KAÇ GOL ATTI?

Felipe Augusto, Trabzonspor formasıyla 15 gol attı. Tüm kulvarlarda toplam 40 maça çıktı; bunların 33'üne ilk 11'de başladı ve 2.787 dakika sahada kaldı. Gollerinin 13'ünü Süper Lig'de attı, kupada ve Süper Kupa'da birer gol daha kaydetti.

Bu maçların 15'inde forvet arkasında, 14'ünde santrforda, 8'inde sağ kanatta, 3'ünde de sol kanatta oynadı.