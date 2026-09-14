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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül 2026 FED toplantı tarihi ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül 2026 FED toplantı tarihi ne zaman?
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FED faiz kararı öncesinde gözler ABD Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği toplantıya çevrildi. Piyasaların yakından takip ettiği karar öncesinde faiz beklentileri ve açıklama takvimi gündemdeki yerini koruyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül 2026 FED toplantısı tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde.

Eylül 2026 FED faiz kararı için geri sayım sürerken, gözler ABD Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği toplantıya çevrildi. Altın ve dolar yatırımcılarının yakından takip ettiği FED toplantısında faiz kararı için tarih belli oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül 2026 FED toplantısı tarihi ne zaman? Detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FED faiz kararı için toplantı tarihi belli oldu. ABD Merkez Bankası’nın Eylül 2026 toplantısı 15-16 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Toplantının ardından faiz kararı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

FED’in Eylül ayındaki toplantısında açıklanacak karar için piyasaların gözü 16 Eylül tarihine çevrildi. Faiz kararının açıklanmasıyla birlikte Eylül ayı FED toplantısı tamamlanmış olacak.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00’de açıklanacak. Böylece Eylül 2026 FED toplantısının faiz kararı için tarih ve saat netleşmiş oldu.

2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

2026 yılı FED toplantı takviminde Eylül, Ekim ve Aralık aylarına ilişkin toplantı tarihleri belli durumda.

EYLÜL 2026

FED’in Eylül ayı toplantısı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00’de açıklanacak.

EKİM 2026

FED’in Ekim ayı toplantısı 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ARALIK 2026

FED’in Aralık ayı toplantısı 8-9 Aralık 2026 tarihlerinde yapılacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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