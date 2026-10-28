Fed faiz kararı altını nasıl etkiler? Fed faizi indirirse, sabit tutarsa altın ne olur?

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Fed faiz kararı, ons altın fiyatı başta olmak üzere küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankasının faiz politikasında atacağı adımlar, doların değerini ve tahvil getirilerini etkileyerek altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabiliyor. 28 Ekim'de açıklanacak Fed faiz kararı öncesinde yatırımcılar, faiz indirimi veya faizlerin sabit tutulması durumunda altının nasıl hareket edeceğini araştırıyor. Peki, Fed faizi indirirse altın yükselir mi, faiz sabit kalırsa altın düşer mi? İşte Fed faiz kararının altın fiyatlarına olası etkileri…

FED FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLER?

Fed'in faiz kararları, altın fiyatlarını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen önemli faktörler arasında bulunuyor. Faiz oranları, doların seyri ve ABD tahvil getirileri, yatırımcıların altın ile faiz getirisi sağlayan varlıklar arasındaki tercihlerinde etkili oluyor.

Altın, faiz veya temettü getirisi sağlamadığı için faiz oranlarının yükselmesi, yatırımcılar açısından altın tutmanın fırsat maliyetini artırabiliyor. Buna karşılık faizlerin düşmesi ve tahvil getirilerinin gerilemesi, altına olan talebi destekleyebiliyor. Dünya Altın Konseyi'nin değerlendirmelerinde de para politikası, doların yönü ve piyasa belirsizlikleri altın fiyatlarının temel belirleyicileri arasında gösteriliyor.

Ancak Fed'in faiz kararının altın fiyatlarına etkisi her zaman aynı yönde gerçekleşmiyor. Piyasaların kararı önceden ne ölçüde fiyatladığı, Fed'in gelecekteki faiz politikasına ilişkin mesajları, enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmeler de fiyat hareketlerinde etkili olabiliyor.

FED FAİZİ İNDİRİRSE ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Fed'in faiz indirimine gitmesi, diğer koşulların aynı kalması durumunda altın fiyatlarını destekleyebiliyor. Faizlerin düşmesiyle birlikte dolar ve tahvil getirileri üzerinde oluşabilecek aşağı yönlü baskı, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini artırabiliyor.

Özellikle Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği yönünde mesaj vermesi, piyasalarda daha gevşek para politikası beklentisini güçlendirebilir. Böyle bir durumda ons altın fiyatında yükseliş görülebilir.

Bununla birlikte faiz indirimi kararı, altının kesin olarak yükseleceği anlamına gelmiyor. İndirim önceden fiyatlanmışsa piyasa tepkisi sınırlı kalabilir. Ayrıca enflasyon endişelerinin güçlenmesi veya doların değer kazanması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.

FED FAİZİ SABİT TUTARSA ALTIN NE OLUR?

Fed'in faiz oranlarını sabit tutması durumunda altın fiyatlarının yönünü, kararın piyasa beklentileriyle ne ölçüde örtüştüğü belirleyebilir. Faizlerin değişmemesi önceden bekleniyorsa fiyatlarda sınırlı hareket görülebilir. Buna karşılık Fed'in açıklamalarında faizlerin uzun süre yüksek kalacağına ilişkin mesajlar vermesi, altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

28 Ekim 2026 tarihli Reuters haberinde, piyasaların Fed'in faizleri sabit tutmasını büyük ölçüde beklediği ve yatırımcıların özellikle sonraki döneme ilişkin mesajlara odaklandığı belirtildi. Aynı habere göre yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirerek altın fiyatlarını baskıladı.

Dolayısıyla Fed'in faizi sabit tutması tek başına altının düşeceği anlamına gelmiyor. Karar metninin tonu, doların hareketi ve tahvil getirilerindeki değişim, altının yönü açısından önem taşıyor.

FED FAİZ ARTIRIRSA ALTIN DÜŞER Mİ?

Fed'in faiz artırması, diğer koşullar değişmediğinde altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabiliyor. Daha yüksek faiz oranları, faiz getirisi sunan varlıkları yatırımcılar açısından daha cazip hâle getirirken doların güçlenmesine ve tahvil getirilerinin yükselmesine de zemin hazırlayabiliyor.

Bu gelişmeler, ons altının gerilemesine neden olabilecek faktörler arasında yer alıyor. Ancak ekonomik belirsizliklerin veya jeopolitik risklerin artması, güvenli liman talebini yükselterek altın fiyatlarını destekleyebilir.

Bu nedenle faiz artışı kararının etkisi değerlendirilirken yalnızca faiz oranına değil, Fed'in karar gerekçelerine ve piyasalardaki diğer gelişmelere de bakılması gerekiyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in ekim ayı faiz kararı 28 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. ABD saatiyle 14.00'te, Türkiye saatiyle 21.00'de duyurulması bekleniyor. Piyasalar, faiz kararının yanı sıra Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin mesajlarını da takip ediyor.