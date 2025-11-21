Fatoş Kabasakal kimdir? Bez Bebek dizisinin Simge'si Fatoş Kabasakal kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon ve sahne dünyasının tanınan yüzlerinden Fatoş Kabasakal, "Bez Bebek"teki Simge rolüyle hafızalara kazındı. Ancak onun hayatı ve kariyer yolculuğu hakkında merak edilenler bitmiyor. Fatoş Kabasakal kim, kaç yaşında, nereli ve hangi projelerde yer aldı? Hayatına dair bilinmeyen detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Tüm merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.

FATOŞ KABASAKAL KİMDİR?

Fatoş Kabasakal, reklam, sinema ve dizi oyuncusu, manken ve televizyon programı sunucusudur. Gerçek adı Fatma Kabasakal olan sanatçı, televizyon ve sahne dünyasında çok yönlü bir kariyere sahiptir. Sunuculuk kariyerine Kral TV'de bir müzik programıyla adım atan Kabasakal, oyunculuk alanındaki ilk tecrübesini "İki Arada Aşk" filmiyle yaşamıştır.

Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi alarak yeteneklerini geliştiren Kabasakal, kısa süre içinde hem televizyon dizilerinde hem de sinema projelerinde kendine sağlam bir yer edinmiştir. "Bez Bebek" dizisinde canlandırdığı Simge karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmış ve sevilen bir oyuncu haline gelmiştir.

Ayrıca birçok televizyon kanalında program sunuculuğu yaparak ekran önündeki deneyimini çeşitlendirmiştir.

FATOŞ KABASAKAL KAÇ YAŞINDA?

Fatoş Kabasakal, 9 Eylül 1982 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Kariyerinin her aşamasında aktif rol alan Kabasakal, hem oyunculuk hem de sunuculuk alanındaki deneyimleriyle sektörde uzun yıllardır varlığını sürdürmektedir.

FATOŞ KABASAKAL NERELİ?

Fatoş Kabasakal, Türkiye'nin Edirne iline bağlı bir şehir olan Edirne'de dünyaya gelmiştir. Bu kökeni, sanat kariyerinde köklü bir kültürel mirasa sahip olmasını da beraberinde getirmiştir.

FATOŞ KABASAKAL'IN KARİYERİ

Fatoş Kabasakal'ın oyunculuk kariyeri, 2005 yılında "Misi" dizisinde Yosun karakteriyle başlamış, ardından 2006 yılında "Sararan Sevdalar" TV filminde Betül Ünal ve "Ah Polis Olsam" dizisinde Simge karakterleriyle devam etmiştir. 2007'de "Yıldızlar Savaşı"nda Berçin Taygun rolü ve aynı yıl "Bez Bebek" dizisinde Simge karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

2010 yılında "Türk Malı" dizisinde Natalia karakterini canlandırmış ve aynı yıl Panda Gofretto reklamında yer almıştır. 2011'de ATV'de yayınlanan "Kurşun Bilal" dizisine Azra Işık karakteriyle dahil olmuştur.

Fatoş Kabasakal sadece oyunculukla sınırlı kalmamış, televizyon sunuculuğu kariyerinde de önemli adımlar atmıştır. ATV'de "Elifnağme", Kanal 1'de "Heyecanlı", Kanal 7'de "Afiyet Şeker Olsun" gibi programları sunan Kabasakal, Star TV'de "Bir Eğlence Gecesi", ATV'de "Ver Çoşkuyu", Turk Max'ta "Fatoş'la Akıllı Alışveriş" ve TNT kanalında "Dedikodu" gibi magazin programlarında sunuculuk yapmıştır.

Ayrıca tiyatro sahnesinde de yer alan Kabasakal, "Eksiği Var Fazlası Yok" (2017) ve "Aşka Olan Meylim Senin Yüzünden" gibi oyunlarda oyunculuk sergilemiştir. Sinema ve televizyon projelerinde canlandırdığı karakterlerle farklı rollerde kendini göstermiş olan Fatoş Kabasakal, çok yönlü yetenekleriyle hem ekranlarda hem de sahnede başarılı bir kariyere sahiptir.