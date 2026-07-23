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Fatma Soydaş tutuklandı mı, neden tutuklandı? SON DAKİKA... Fenomen Fatma Soydaş ile ilgili karar belli oldu mu?

Fatma Soydaş tutuklandı mı, neden tutuklandı? SON DAKİKA... Fenomen Fatma Soydaş ile ilgili karar belli oldu mu?
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Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında yürütülen adli sürece ilişkin yaşanan son gelişmeler kamuoyunun gündemine oturdu. Hakkındaki kararın ardından "Fatma Soydaş tutuklandı mı?", "Neden tutuklandı?" ve "Fenomen Fatma Soydaş ile ilgili mahkemenin kararı ne oldu?" soruları kısa sürede en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki, Fatma Soydaş tutuklandı mı, neden tutuklandı? Fenomen Fatma Soydaş ile ilgili karar belli oldu mu?

Fatma Soydaş ile ilgili adli süreçte yaşanan yeni gelişmeler sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Hakkında alınan karara ilişkin ayrıntılar merak edilirken, "Fatma Soydaş tutuklandı mı?", "Mahkeme nasıl bir karar verdi?" ve "Fatma Soydaş neden gündemde?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte Fatma Soydaş hakkındaki son gelişmeler...

FATMA SOYDAŞ TUTUKLANDI MI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında dini değerlere yönelik paylaşımları nedeniyle hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan sözde fenomen Fatma Soydaş, gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

YARGI PROVOKATİF İÇERİKLERE KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medya platformlarında dini değerleri alenen aşağılayan içerikler ürettiği tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında "Dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltı talimatı verilen ve emniyet birimlerinin hızlı operasyonuyla yakalanan sözde fenomen Fatma Soydaş’ın adli işlemleri sürüyor.

HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Yürütülen soruşturma kapsamında yalnızca gözaltı kararıyla yetinilmeyerek fenomene ait dijital mecralara da adli müdahalede bulunuldu. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar doğrultusunda Fatma Soydaş'ın tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

SEGBİS İLE İFADESİ ALINDI: TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltında bulunan Fatma Soydaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savcılığa ifade verdi. İfadesinin tamamlanmasının ardından savcılık, fenomenci tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Soydaş hakkındaki son kararı mahkeme verecek.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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