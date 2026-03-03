Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not: Fatma Nur öğretmen oğlu için ne not yazdı? Fatma Nur öğretmenin oğlu kaç yaşında, kiminle yaşayacak?

İstanbul Çekmeköy'de 11. sınıf öğrencisinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik'in geride bıraktığı not, özellikle oğluna yönelik duygusal mesajıyla gündem oldu. Fatma Nur öğretmenin oğlu kaç yaşında ve bundan sonra kiminle yaşayacak? Oğluna yazdığı notta neler vardı? Tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

FATMA NUR ÖĞRETMEN OLAYI NEDİR?

Olay, Çekmeköy'de bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 11. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki F.S.B., sabah saatlerinde sınıfa girerek öğretmen Fatma Nur Çelik'e bıçakla saldırdı. Saldırı sırasında araya girmeye çalışan bir öğrenci ile bir öğretmen de yaralandı.

Ağır yaralanan Fatma Nur Çelik hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırgan öğrenci gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından idari inceleme başlatıldığı ve okulda öğrencilere psikolojik destek sağlandığı açıklandı.

FATMA NUR ÖĞRETMENİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Fatma Nur Çelik'i, aynı okulda öğrenim gören 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B. bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre saldırganın, olaydan iki gün önce Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden taburcu edildiği ve öğretmenin ders programını kontrol ederek saldırıyı planladığı öne sürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

FATMA NUR ÖĞRETMEN KİMDİR?

Fatma Nur Çelik, Çekmeköy'de görev yapan bir öğretmendi. Evli olduğu ve ilkokul 5. sınıfa giden bir oğlu bulunduğu öğrenildi. Öğrencileri ve meslektaşları tarafından sevilen bir eğitimci olduğu belirtilirken, vefatı eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.

FATMA NUR ÖĞRETMEN OĞLU İÇİN NE NOT YAZDI?

Fatma Nur Çelik'in oğlu için açtığı YouTube kanalının açıklama bölümüne yazdığı sözler yürek burktu. Notunda şu ifadeleri kullandı:

"Çabamı kayıt altına almak ve ömrüm yeterse oğluma 'Bak, seninle biz bu yollardan geçtik' demek istiyorum… Hiç müzik eğitimi almadım; sadece dinleyerek öğrenmeye çalıştıklarımı yayınlamak istedim… Destek verenlere teşekkürlerimle…"