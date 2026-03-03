İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan bıçaklı saldırı, Türkiye'nin gündemine oturan en sarsıcı eğitim vakalarından biri oldu. 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi, yalnızca bir okul trajedisi değil; aynı zamanda gençlik suçları, okul güvenliği ve çocuk yargı sistemi üzerine geniş çaplı bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Peki, Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren F.S.B kimdir? F.S.B kaç yaşında, sabıka kaydı var mı, tutuklandı mı? Detaylar...

FATMA NUR ÇELİK ÖĞRETMENİ ÖLDÜREN F.S.B KİMDİR?

Resmi açıklamalara göre F.S.B., olayın yaşandığı okulda 11. sınıf öğrencisi olan bir lise öğrencisidir. 18 yaşından küçük olduğu için kimliği kamuoyu ile paylaşılmamaktadır.

Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu gereğince, "suça sürüklenen çocuk" statüsündeki bireylerin açık kimlik bilgileri basınla paylaşılamaz. Bu nedenle F.S.B.'nin tam adı, memleketi, aile bilgileri ve özel yaşamına dair detaylar resmi makamlarca açıklanmamıştır.

Basına yansıyan doğrulanmış tek bilgi; olay tarihinde aynı okulda eğitim gören bir öğrenci olduğudur. Sosyal medyada dolaşan ve kimlik bilgisi içerdiği iddia edilen paylaşımlar ise yetkili mercilerce teyit edilmemiştir.

F.S.B KAÇ YAŞINDA?

Yetkili kaynaklara göre F.S.B. 17 yaşındadır. Bu yaş aralığı, Türk Ceza Kanunu kapsamında 15–18 yaş grubu içerisinde değerlendirilmektedir. 18 yaşından küçük olması nedeniyle F.S.B., yetişkin ceza mahkemesinde değil, çocuk yargı sistemi kapsamında yargılanacaktır.

F.S.B SABIKA KAYDI VAR MI?

F.S.B.'nin sabıka kaydına ilişkin resmi makamlar tarafından yapılmış bir açıklama bulunmamaktadır.

Bazı sendika temsilcilerinin yaptığı açıklamalarda öğrencinin disiplin sorunları olduğu iddia edilmiştir. Ancak bu bilgi adli makamlar tarafından doğrulanmış değildir.

F.S.B TUTUKLANDI MI?

Olayın hemen ardından F.S.B.'nin polis ekiplerince gözaltına alındığı duyurulmuştur. Şüpheli öğrenci, olay yerinde yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştür.

Gözaltı sürecinin ardından savcılığa sevk edilmesi beklenmektedir. Tutuklama kararı ise savcılık sevki sonrası mahkeme değerlendirmesiyle netleşecektir.

17 yaşında olması nedeniyle süreç Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülecektir.

Bu kapsamda:

Kimlik bilgileri gizli tutulacaktır.

Sosyal inceleme raporu hazırlanacaktır.

Psikolojik değerlendirme yapılabilecektir.

Cezai ehliyet durumu ayrıca değerlendirilecektir.

Tutuklama ya da adli kontrol kararı mahkeme tarafından belirlenecektir.

FATMANUR ÇELİK ÖĞRETMEN KİMDİR?

44 yaşındaki Fatma Nur Çelik, Biyoloji öğretmeniydi. Mesleğinde deneyimli ve öğrencileri tarafından sevilen bir eğitimci olarak tanınıyordu.

Meslek hayatı boyunca öğrencilerine karşı sevgi ve saygı çerçevesinde yaklaşımıyla bilinen Çelik'in vefatı, eğitim camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

Cenaze töreni yüzlerce öğretmen, öğrenci ve meslektaşının katılımıyla gerçekleşti. Sosyal medyada #FatmaNurÇelikİçinAdalet etiketi gündem oldu.

Yaşanan olay yalnızca bireysel bir suç vakası olarak değil; okul güvenliği, rehberlik hizmetleri ve gençlerin psikososyal durumu açısından da geniş bir değerlendirme sürecini başlattı.