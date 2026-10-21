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Fatih Terim Tuzlu Kahve'ye konuk mu olacak?

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Fatih Terim Tuzlu Kahve'ye konuk mu olacak?
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Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve dizisi, Fatih Terim’in yaptığı yorumla gündeme geldi. Dizide Hatun karakterine hayat veren Binnur Kaya’nın yer aldığı videoya dikkat çeken bir mesaj yazan Terim’in sözleri, ünlü teknik direktörün diziye konuk olup olmayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Peki, Fatih Terim Tuzlu Kahve'ye konuk mu olacak? Detaylar haberimizde.

Star TV’nin Tuzlu Kahve dizisiyle ilgili Fatih Terim’in yaptığı paylaşım dikkat çekti. Dizide Hatun karakterini canlandıran Binnur Kaya’nın ailesine motivasyon konuşması yaptığı video, Terim’in unutulmaz sözüyle yayınlandı. Ünlü teknik direktörün videoya yaptığı yorumda yer alan “Umarım yakında bir tuzlu kahvenizi içeriz” ifadesi, diziye konuk olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Peki,  Fatih Terim Tuzlu Kahve'ye konuk mu olacak? Detaylar...

FATİH TERİM TUZLU KAHVE'YE KONUK MU OLACAK?

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümünün ardından, Fatih Terim’in sosyal medya üzerinden yaptığı yorum öne çıktı. Dizinin Hatun’u Binnur Kaya’nın ailesine motivasyon konuşması yaptığı video, Terim’in hafızalara kazınan “Taktik maktik yok BAM BAM BAM!” sözüyle paylaşıldı.

Videoya yorum yapan Fatih Terim, “Tehlikeli bölgede Aydınoğlu kardeşlerin adamı belli… Tüm ekibe selamlar, umarım yakında bir tuzlu kahvenizi içeriz…” ifadelerini kullandı.

Terim’in bu mesajı, Tuzlu Kahve dizisine konuk olabileceği yönünde merak uyandırdı. Ancak paylaşılan bilgilerde, Fatih Terim’in dizide rol alacağına ilişkin kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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