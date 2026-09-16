Fatih Sultan Mehmet Roma’yı fethetti mi? Tarihte İstanbul’u fethederek Bizans İmparatorluğu’na son veren Fatih Sultan Mehmet’in İtalya seferleri de dikkat çekiyor. Özellikle Otranto’nun ele geçirilmesi sonrasında Roma’ya yönelik bir sefer planı olup olmadığı, tarih meraklıları tarafından araştırılıyor.

FATİH SULTAN MEHMET ROMA'YI FETHETTİ Mİ?

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından Avrupa'ya yönelik planları, tarih araştırmalarında dikkat çeken konular arasında yer alıyor. Özellikle 1480 yılında Osmanlı ordusunun İtalya'nın Otranto kentini ele geçirmesi, "Fatih Sultan Mehmet Roma'yı fethetti mi?" sorusunu gündeme getiriyor. Ancak Fatih Sultan Mehmet'in yaşamı sırasında Roma şehri Osmanlılar tarafından fethedilmedi.

FATİH SULTAN MEHMET ROMA'YI FETHETTİ Mİ?

Fatih Sultan Mehmet, 1453 yılında İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'nun başkentine Osmanlı hakimiyetini getirdi. Daha sonraki dönemde İtalya'ya yönelik askeri faaliyetler de başladı. Ancak bu gelişmeler Roma'nın fethedildiği anlamına gelmiyor.

OTRANTO NE ZAMAN FETHEDİLDİ?

Osmanlı kuvvetleri, Gedik Ahmed Paşa komutasında 1480 yılında İtalya'nın güneyindeki Otranto'yu ele geçirdi. Şehirdeki Osmanlı hakimiyeti uzun sürmedi ve 1481 yılında bölge yeniden Napoli Krallığı'nın kontrolüne geçti.

FATİH SULTAN MEHMET'İN ROMA PLANI VAR MIYDI?

Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'daki ilerleyişinin Roma'ya ulaşma hedefiyle bağlantılı olduğu yönünde tarihsel değerlendirmeler bulunuyor. Otranto'nun ele geçirilmesinden sonra İtalya'daki Osmanlı harekatının devam etmesi planlanırken Fatih Sultan Mehmet'in 1481 yılında hayatını kaybetmesiyle seferler kesintiye uğradı.

ROMA NEDEN FETHEDİLEMEDİ?

Fatih Sultan Mehmet'in ölümünün ardından Osmanlı ordusunun Otranto'daki varlığı sona erdi. Bu nedenle Fatih Sultan Mehmet döneminde Roma şehri Osmanlı tarafından fethedilmedi. Dolayısıyla "Fatih Sultan Mehmet Roma'yı fethetti mi?" sorusunun cevabı hayırdır; Roma'ya yönelik plan ve İtalya'daki Osmanlı ilerleyişi, şehrin fiilen ele geçirilmesiyle sonuçlanmamıştır.