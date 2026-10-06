Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında tahta çıktı, kaç yıl tahtta kaldı, kaç yaşında vefat etti?

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Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet, ilk kez 1444 yılında 12 yaşında tahta çıktı, 1451'de ise 19 yaşında ikinci kez padişah oldu. İki saltanat döneminde toplam yaklaşık 32 yıl tahtta kalan Fatih, 21 yaşında İstanbul'u fethederek dünya tarihine yön verdi. 3 Mayıs 1481'de 49 yaşında hayatını kaybeden büyük hükümdarın yaşamı ve saltanatı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...

FATİH SULTAN MEHMET KİMDİR?

Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 tarihinde Osmanlı Devleti'nin o dönemki başkenti Edirne'de dünyaya geldi. Babası Sultan II. Murad, annesi ise Hüma Hatun'dur. Küçük yaşlardan itibaren dönemin önde gelen âlimlerinden eğitim alan Mehmet, şehzadeliği döneminde Amasya ve Manisa'da sancak beyliği yaparak devlet yönetimi konusunda tecrübe kazandı. Akşemseddin ve Molla Gürani gibi isimlerin yetiştirdiği genç şehzade, ilim, sanat ve askerlik alanlarında kendini geliştirdi.

FATİH SULTAN MEHMET KAÇ YAŞINDA TAHTA ÇIKTI?

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı tahtına iki kez çıkmıştır. Babası II. Murad'ın 1444 yılında tahtı bırakması üzerine henüz 12 yaşındayken ilk kez padişah oldu. Ancak aynı yıl Haçlı ordusunun harekete geçmesi ve Varna Savaşı'nın yaşanmasıyla II. Murad yeniden yönetimde söz sahibi oldu. 1446 yılında ise Buçuktepe Vakası'nın ardından taht yeniden II. Murad'a geçti.

Babasının 1451 yılında vefat etmesinin ardından Mehmet, 19 yaşında ikinci kez Osmanlı tahtına oturdu. Asıl büyük başarılarını bu ikinci saltanat döneminde elde etti.

FATİH SULTAN MEHMET KAÇ YIL TAHTTA KALDI?

Fatih Sultan Mehmet'in ilk saltanatı 1444-1446 yılları arasında yaklaşık 2 yıl sürdü. İkinci saltanatı ise 1451'den vefat ettiği 1481 yılına kadar yaklaşık 30 yıl devam etti. Böylece Fatih, iki dönemde toplam yaklaşık 32 yıl Osmanlı tahtında kaldı.

21 YAŞINDA İSTANBUL'U FETHETTİ

Fatih Sultan Mehmet'in adını dünya tarihine altın harflerle yazdıran en büyük başarısı, İstanbul'un fethidir. 29 Mayıs 1453 tarihinde, henüz 21 yaşındayken Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'i fetheden genç padişah, bu zaferle "Fatih" unvanını aldı. Fetih için döktürdüğü dev toplar ve gemileri karadan yürüterek Haliç'e indirmesi, askeri tarihin en dikkat çekici stratejileri arasında gösterilir.

FATİH DÖNEMİNDEKİ ÖNEMLİ FETİHLER

İstanbul'un fethinin ardından seferlerine ara vermeyen Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı topraklarını hem Anadolu'da hem de Balkanlar'da önemli ölçüde genişletti. Sırbistan ve Mora'nın Osmanlı hâkimiyetine alınması, 1461'de Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesi ve 1463'te Bosna'nın fethi bu dönemin öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı. 1473'te Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a karşı kazanılan Otlukbeli Zaferi, 1475'te Kırım'ın Osmanlı himayesine girmesi ve 1480'de İtalya'daki Otranto'nun alınması da Fatih'in hükümdarlığına damga vuran olaylar oldu.

FATİH SULTAN MEHMET KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Yeni bir sefer için ordusunun başında Anadolu'ya geçen Fatih Sultan Mehmet, Gebze yakınlarındaki Hünkâr Çayırı mevkiinde rahatsızlanarak 3 Mayıs 1481 tarihinde hayatını kaybetti. Vefat ettiğinde 49 yaşındaydı. Ölümünün ardından naaşı İstanbul'a getirilen büyük hükümdar, yaptırdığı Fatih Camii'nin bahçesindeki türbeye defnedildi. Fatih'in yerine oğlu II. Bayezid Osmanlı tahtına geçti.

FATİH SULTAN MEHMET'İN BIRAKTIĞI MİRAS

Fatih Sultan Mehmet yalnızca bir asker değil, aynı zamanda ilme ve sanata büyük önem veren bir devlet adamıydı. İstanbul'u imparatorluğun başkenti yaparak şehrin yeniden imarına öncülük etti, Fatih Külliyesi ve Sahn-ı Seman medreseleri gibi önemli eserler inşa ettirdi. Kanunnâme-i Âl-i Osman ile devletin teşkilat yapısını düzenleyen Fatih, ardında güçlü bir cihan devletinin temellerini bıraktı.