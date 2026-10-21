Fatih Erbakan’ın Azerbaycan’a girişi neden yasaklandı, Fatih Erbakan ne dedi?

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, kararın gerekçesi olarak listedeki isimlerin internet platformlarındaki açıklamalarını gösterdi. Yasak, Azerbaycan’daki okullarda uygulanan başörtüsü yasağının ardından iki ülke arasında yaşanan gerginliğin gölgesinde geldi. Fatih Erbakan ise karara sert tepki göstererek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e seslendi. İşte konuya dair tüm ayrıntılar.

FATİH ERBAKAN’IN AZERBAYCAN’A GİRİŞİ NEDEN YASAKLANDI?

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 21 Ekim 2026 tarihli ve 406/26 sayılı açıklamasıyla aralarında Fatih Erbakan’ın da bulunduğu 31 Türk vatandaşını “istenmeyen kişi” ilan etti. Bakanlık, kararın gerekçesi olarak bu kişilerin çeşitli internet platformları üzerinden Azerbaycan’ın egemenliğine, milli güvenliğine, anayasal düzenine, halkına ve yönetimine karşı yaptığı öne sürülen açıklamaları gösterdi. Açıklamada ayrıca iktidarın zorla değiştirilmesine yönelik çağrılar ile dini radikalizm zemininde şiddete ve dini nefretin kışkırtılmasına dair ifadeler de gerekçeler arasında sayıldı. Ancak bakanlık, Erbakan dahil listedeki isimlerin hangi somut açıklamaları nedeniyle yasak kapsamına alındığını kişi bazında açıklamadı.

FATİH ERBAKAN NE DEDİ?

Adının listede yer almasının ardından Fatih Erbakan, sosyal medya hesabı X üzerinden karara tepki gösterdi. Erbakan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e çıkışarak Bakü yönetiminin Türkiye’deki hakiki dostlarını artık göremez hale geldiğini ifade etti.

YASAĞIN ARKASINDA BAŞÖRTÜSÜ GERGİNLİĞİ VAR

Giriş yasağı, Azerbaycan’da devlet okullarında uygulanmaya başlanan başörtüsü yasağının ardından Türkiye ile Azerbaycan arasında yaşanan gerginliğin ortasında geldi. Türkiye’de farklı siyasi çevrelerden gelen eleştirilerin ardından Aliyev’in liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi, 13 Ekim’de yaptığı açıklamayla Azerbaycan’ın iç işlerine müdahale edilmemesi çağrısında bulunmuştu. Azerbaycan makamları ise yasaktan bir gün önce, 20 Ekim’de, yedi Türk vatandaşı hakkında anayasal düzenin zorla değiştirilmesine yönelik çağrılarda bulunmak ve dini nefreti körüklemek suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Fatih Erbakan’ın yanı sıra listede DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş, Toprak Partisi Genel Başkanı Ömer Ulutaş, iktisatçı ve siyasetçi Aydın Binboğa ve eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın da bulunuyor. Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ile Yeni Şafak yazarları Yusuf Kaplan ve İsmail Kılıçarslan’ın da aralarında olduğu çok sayıda gazeteci ve yazar da listede yer aldı. Farklı siyasi ve ideolojik çevrelerden isimlerin aynı listede bulunması dikkat çekti.

FATİH ERBAKAN KİMDİR?

Muhammed Ali Fatih Erbakan, 1 Ocak 1979’da Ankara’da doğdu. Eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu olan Fatih Erbakan, mühendislik eğitimi aldı. Uzun yıllar Saadet Partisi’nde görev yapan Erbakan, 2018 yılında Yeniden Refah Partisi’ni kurarak genel başkanlık görevini üstlendi.