Gazeteci Fatih Altaylı, uzun süren tutukluluk sürecinin ardından cezaevinden tahliye oldu ve takipçileriyle yeniden buluştu. Özellikle Youtube'da büyük ilgi gören programları ve Teke Tek Bilim içerikleriyle tanınan Altaylı, izleyicilerin en çok merak ettiği soruya yanıt verdi: Fatih Altaylı YouTube videolarına devam edecek mi? Fatih Altaylı sabah programlarına devam edecek mi? Detaylar...

FATİH ALTAYLI YOUTUBE VİDEOLARINA DEVAM EDECEK Mİ?

Gazeteci Fatih Altaylı, uzun süren cezaevi sürecinin ardından sosyal medya ve özellikle YouTube üzerinden takipçileriyle yeniden buluştu. Yaklaşık 6 ay tutuklu kalan Altaylı, tahliyesinin ardından kanalından ilk paylaşımını yaptı ve programlarının geleceğine dair merak edilen soruları yanıtladı.

FATİH ALTAYLI'NIN TUTUKLUK SÜRECİ VE TAHLİYESİ

Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla yargılanmış ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ceza kapsamında yaklaşık 6 ay tutuklu kalan Altaylı, geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye edildi. Tahliyesinin ardından gazeteci, YouTube kanalında ilk açıklamasını yaparak hem destekçilerine teşekkür etti hem de sağlık durumuna dair bilgi verdi.

Altaylı, cezaevinde bulunduğu sürede tam 83 kitap okuduğunu açıkladı.

Takipçilerin en çok merak ettiği sorulardan biri, Fatih Altaylı YouTube videolarına devam edecek mi sorusuydu. Altaylı, gündem haberleri ile ilgili programlarının geleceğine dair net bir yanıt vermedi ancak bu hafta önemli isimlerle, özellikle İlber Ortaylı ve Celal Şengör ile programlar gerçekleştireceğini açıkladı.

Ayrıca, Teke Tek Bilim programına devam edeceğini de belirten Altaylı, sağlık sorunları nedeniyle sabah programlarının şu an için yayınlanmayacağını ifade etti. Bu açıklama, takipçilerin hangi içeriklere öncelik vereceklerini anlamaları açısından büyük önem taşıyor.

FATİH ALTAYLI CEZAEVİNDEKİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Altaylı, cezaevindeki deneyimlerini de takipçileriyle paylaştı. Gözaltına alınması sırasında karşılaştığı polislerin son derece kibar davrandığını ifade eden Altaylı, tahliyesi için hükümete yakın avukat veya temsilcilerle herhangi bir pazarlık yapmadığını özellikle vurguladı.

YOUTUBE'DAKİ GELECEK PLANLARI VE BİLİM PROGRAMLARI

Altaylı, kısa süre içinde bilim programlarına başlamayı planladığını açıkladı. Özellikle Teke Tek Bilim programının devam edeceğini belirten gazeteci, izleyicilere güncel gelişmeler, bilimsel içerikler ve entelektüel sohbetler sunmayı sürdüreceğini söyledi.