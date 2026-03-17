Fatih Altaylı'nın hastalığı nedir? Fatih Altaylı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Fatih Altaylı, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Beynindeki rahatsızlığı ve ameliyat süreci merak edilirken, vatandaşlar ve takipçiler Altaylı'nın kim olduğunu, kaç yaşında ve nereli olduğunu araştırıyor. Kariyeri boyunca gazetecilik, televizyon programcılığı ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alan Altaylı'nın sağlık durumu, medyada ve sosyal platformlarda yoğun şekilde takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FATİH ALTAYLI AMELİYATA MI ALINDI?

Evet, gazeteci Fatih Altaylı, beyninde bulunan iyi huylu tümörün beyne baskı yapması nedeniyle 17 Mart sabahı planlı bir ameliyata alındı. Operasyon saat 07.00'de başladı ve süreç yakından takip ediliyor.

FATİH ALTAYLI NEDEN AMELİYATA ALINDI?

Altaylı'nın beyninde uzun süredir bulunan iyi huylu bir tümör, cezaevinde bulunduğu dönemde büyüyerek 2,5 santimetreye ulaşmış ve beyne baskı yapmaya başlamıştı. Bu nedenle sağlık durumu acil müdahale gerektirdiği için ameliyata alındı.

FATİH ALTAYLI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Altaylı'nın ameliyat öncesi durumu stabil olarak bildirildi. Kendisi de ameliyat öncesinde süreci "Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter" sözleriyle değerlendirdi. Operasyon devam ediyor ve sağlık durumu yakından takip ediliyor.

FATİH ALTAYLI KİMDİR?

Fatih Altaylı, Türk gazeteci, köşe yazarı ve televizyon sunucusudur. Habertürk gazetesinin eski genel yayın yönetmeni olan Altaylı, Habertürk TV'de "Teke Tek" programıyla tanındı ve YouTube üzerinden yayınlarına devam ediyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol aldı.

FATİH ALTAYLI KAÇ YAŞINDA?

Fatih Altaylı, 1962 doğumlu olduğu için 2026 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

FATİH ALTAYLI NERELİ?

Altaylı, Van doğumludur.

FATİH ALTAYLI'NIN KARİYERİ