İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre Gazeteci Fatih Altaylı, 17 Mart 2026 sabahı beyninde uzun süredir mevcut olan ve son dönemde büyüme gösteren bir kütle nedeniyle ameliyata alındı. Peki, Fatih Altaylı neden ameliyat oldu, sağlık durumu nasıl? Fatih Altaylı'nın beyninde tümor mü var? İyi mi, kötü huylu mu? Detaylar...

FATİH ALTAYLI NEDEN AMELİYAT OLDU?

Gazeteci Fatih Altaylı, 17 Mart 2026 sabahı beyninde saptanan bir kütlenin büyümesi nedeniyle ameliyata alındı. Operasyon, sabah saat 07:00 itibarıyla başladı ve halen devam etmekte. Acı haberi, İsmail Saymaz canlı yayınında duyurdu.

Ameliyat öncesi süreçte Altaylı, uzun süredir mevcut olan kütlede, Haziran ayında girdiği cezaevi sürecinde büyüme tespit edildiğini belirtti. Kendi açıklamasında, operasyonu "dışarıdan bakıldığında basit bir işlem" olarak nitelendirdi ve çabucak bitmesini umduğunu ifade etti. Bu açıklama, ameliyatın planlanması ve sürecin önemi hakkında fikir veriyor.

Altaylı'nın sağlık durumu, cezaevinden tahliye olduktan sonra yaşadığı çeşitli sorunlar nedeniyle ciddi bir şekilde takip altına alınmıştı. Beynindeki kütlenin büyümesi, ameliyatın kaçınılmaz olduğunu ortaya koydu.

FATİH ALTAYLI'NIN BEYNİNDE TÜMÖR MÜ VAR?

Hastalık süreciyle ilgili resmi açıklamalara göre, Fatih Altaylı'nın beyninde tespit edilen kütle selim (iyi huylu) bir ur olarak tanımlanmıştır. Uzun süredir var olan bu kütle, özellikle cezaevi sürecinde büyüme gösterdi.

Kütlenin varlığı, Altaylı'nın yaşadığı sağlık sorunlarının başlıca nedeni olarak öne çıkıyor. Operasyon öncesi açıklamalara göre, kütlenin boyutu 2,5 santimetreye ulaşmış ve beyne baskı yapar hale gelmişti. Bu durum, ameliyat kararının alınmasında belirleyici oldu.

FATİH ALTAYLI'NIN BEYNİNDEKİ KÜTLE İYİ Mİ, KÖTÜ HUYLU MU?

Operasyon öncesi yapılan açıklamalara göre, Altaylı'nın beynindeki kütle iyi huylu olarak sınıflandırıldı. Bu bilgi, hem doktorlar hem de gazeteci meslektaşları tarafından doğrulandı. Özellikle cezaevi sürecinde büyüme göstermesi, kütlenin kontrolsüz bir şekilde ilerlediğini ve ameliyatın gerekli olduğunu ortaya koydu.

FATİH ALTAYLI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ameliyat Başlangıcı: 17 Mart 2026, saat 07:00

Kütle Boyutu: 2,5 cm, beyne baskı yapıyor

Kütlenin Niteliği: Selim (iyi huylu) ur

Tahliye Öncesi Sağlık Durumu: 6 aylık tutukluluk süreci sonrası sağlık sorunları artmıştı

Operasyonun Niteliği: Dışarıdan basit görünse de dikkatle yapılan cerrahi müdahale

Altaylı, geçmişte tahliye olduktan sonra bir dizi sağlık operasyonu geçireceğini açıklamıştı. Bu ameliyat da bu sürecin kritik bir parçası olarak öne çıkıyor.