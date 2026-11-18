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Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, 2024 yerel seçimlerini CHP'nin adayı olarak kazanmıştı; 18 Kasım 2026 akşamı bu partiden istifa ettiğini açıkladı. Gerekçesi ilçeye yapmak istediği projeler: belediyenin aylık 12 milyon liralık bütçesinin bu işlere yetmediğini söyledi.

Antalya'da CHP için günün ikinci istifası buydu. Aynı akşam, ondan kısa süre önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir de partiden ayrılmıştı.

FAHRİ DURAN HANGİ PARTİDEN?

Fahri Duran, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Demre Belediye Başkanı seçildi ve 18 Kasım 2026'ya kadar bu partinin üyesiydi. İstifasıyla birlikte şu an bir partiye üye değil. Siyasete de CHP'de başlamıştı; 1993-1996 yılları arasında partinin gençlik kollarında başkanlık yaptı.

FAHRİ DURAN KİMDİR?

Fahri Duran, Antalya'nın Demre ilçesinin belediye başkanı. Seçilmeden önce uzun yıllar tarım ürünleri ticaretiyle uğraştı. Askerliğini 1997'de Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaptı, döndükten sonra Demre Toptancı Hali'nde iş hayatına başladı.

2007'den 2021'e kadar Demre Komisyoncular Derneği'nin başkanıydı. 2018'de FD Duran Tarım Ürünleri İhracat ve İthalat Ticaret şirketini kurdu ve 2023'e kadar ticaretle uğraştı. Evli, iki çocuğu var.

FAHRİ DURAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Fahri Duran, CHP'den projeleri için istifa ettiğini söyledi. Saydığı işler şunlar: Kırbağızlı Limanı, ilçenin yolları, sahillerin korunması, Kaleköy'deki arıtma tesisi ve Çayağzı'nın planı ile projesi.

Duran'a göre bunların hepsi hükümet odaklı projeler ve Demre Belediyesi'nin aylık 12 milyon liralık bütçesiyle yapılabilecek işler değil. Bu projeler için mücadele edeceğini, görev süresi dolmadan hayata geçirebilirse mutlu olacağını da ekledi.

FAHRİ DURAN NE MEZUNU?

Fahri Duran, Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek Yüksekokulu İşletme bölümünden 1993'te mezun oldu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Demre'de okudu. Okulu bitirince Demre'de bir mali müşavirlik bürosunda iki yıl stajyer olarak çalıştı.

FAHRİ DURAN SEÇİMİ KAÇ OYLA KAZANDI?

Fahri Duran, 31 Mart 2024'teki Demre seçiminde 5 bin 675 oy aldı. Bu, geçerli oyların yüzde 30,57'siydi. En yakın rakibi MHP adayı İbrahim Oğuz yüzde 22,59 oyda kaldı. Duran, 3 Nisan 2024'te görevine başladı.