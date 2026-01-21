Haberler

Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu kimdir evli mi, eşi kim?
Güncelleme:
Son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Ezgi Eyüboğlu'nun da yer alması, magazin ve haber gündemini hareketlendirdi. Operasyon sonrası ortaya atılan iddialar ve Eyüboğlu'nun yaptığı açıklamalar, oyuncunun hayatı ve kariyerine dair merakı yeniden artırdı. Peki, Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu kimdir evli mi, eşi kim? Ezgi Eyüboğlu neden gözaltına alınmıştı, uyuşturucu test sonucu nedir? Detaylar...

Son günlerde magazin ve haber gündeminin merkezine oturan gelişmeler, kamuoyunun tanınmış isimlere yönelik yürütülen soruşturmalara olan ilgisini bir kez daha artırdı. Bu süreçte adı en çok konuşulan isimlerden biri olan Ezgi Eyüboğlu, hakkında ortaya atılan iddialar, gözaltı süreci ve ardından yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu kimdir evli mi, eşi kim? Ezgi Eyüboğlu neden gözaltına alınmıştı, uyuşturucu test sonucu nedir? Detaylar...

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Türk tiyatro ve televizyon dünyasında uzun yıllardır istikrarlı bir kariyer sürdüren Ezgi Eyüboğlu, sanat yolculuğuna genç yaşlarda adım atan isimler arasında yer almaktadır. Disiplinli eğitimi, sahne hakimiyeti ve farklı alanlardaki sanatsal birikimiyle dikkat çeken Eyüboğlu, yalnızca oyunculuğuyla değil, aldığı akademik eğitimle de öne çıkmaktadır.

Sanat eğitimine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başlayan Ezgi Eyüboğlu, burada iki yıl eğitim aldıktan sonra yoluna Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devam etmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi'nde klasik bale bölümünü tamamlamış, böylece sahne sanatlarının temel disiplinlerinden biri olan bale alanında da akademik yetkinlik kazanmıştır.

Tiyatro kökenli bir sanatçı olması, onun kamera önü performanslarına da doğrudan yansımış; beden dili, duruş ve sahne estetiği açısından güçlü bir oyunculuk profili çizmesini sağlamıştır.

EZGİ EYÜBOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde doğmuştur.

EZGİ EYÜBOĞLU NERELİ?

Ezgi Eyüboğlu'nun doğum yeri ve memleket bilgisine ilişkin kamuoyuna yansımış, doğrulanmış bir açıklama bulunmamaktadır.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Ezgi Eyüboğlu'nun özel hayatı da zaman zaman magazin gündeminde yer aldı. Eyüboğlu, 2013 yılında bir dizi setinde tanıştığı oyuncu Kaan Yıldırım ile 2016 yılında evlendi. Çift, üç yıllık evliliklerinin ardından 2019 yılında yollarını ayırdı. Boşanmanın ardından Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile bir ilişkiye başladı. Evlilik beklentisiyle gündeme gelen bu birliktelik ise yaklaşık 1,5 yılın sonunda sona erdi.

EZGİ EYÜBOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Ezgi Eyüboğlu, ünlü isimlere yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon sırasında gözaltına alınmıştır. Soruşturma süreci kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, özellikle sosyal medyada ve bazı haber platformlarında sanatçının adı ön plana çıkarılmıştır.

EZGİ EYÜBOĞLU'NUN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF Mİ ÇIKTI?

Soruşturma kapsamında uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Bu gelişmenin ardından Ezgi Eyüboğlu, sessizliğini bozarak sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen iddialara doğrudan yanıt vermiştir.

Bir sosyal medya kullanıcısının "O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı ya?" yorumuna cevap veren Eyüboğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştır:

"Daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar."

Sanatçı, açıklamasının devamında evinden hiçbir şey çıkmadığını, kendisiyle ilgisi olmayan kişilerin evlerinden çıkan maddelerin kendi eviyle ilişkilendirilerek servis edildiğini belirtmiştir. Ayrıca görsellerde kendi fotoğrafının ön planda kullanılmasına dikkat çekerek şu ifadeyi eklemiştir:

"Bu devirde bir habere inanmak için 100 kere düşünmek lazım bence."

Ezgi Eyüboğlu'nun bu açıklamaları, iddialara karşı kendi duruşunu net biçimde ortaya koymuş ve kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine dikkat çekmiştir.

