Ezel Akay kimdir? Yönetmen Ezel Akay kaç yaşında, nereli, kardeşi kim? Ezel Akay filmleri

Türk sinemasında yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu kimliğiyle tanınan Ezel Akay, Kastamonu'da doğdu. Reklamcılıktan sinemaya uzanan kariyerinde yönetmenlik, yapımcılık, senaristlik ve oyunculuk alanlarında görev alan Akay, özellikle 2000'li yıllarda çektiği filmlerle adını geniş kitlelere duyurdu. Ezel Akay kimdir? Yönetmen Ezel Akay kaç yaşında, nereli? Ezel Akay filmleri...

YÖNETMEN EZEL AKAY KİMDİR?

Meslek hayatına reklam sektöründe başlayan Ezel Akay, uzun yıllar boyunca reklam metin yazarlığı, tiyatro yönetmenliği, oyunculuk, yapım asistanlığı ve yapım amirliği gibi farklı alanlarda çalıştı. Daha sonra kurucu ortakları arasında yer aldığı İFR bünyesinde reklam ve film prodüksiyonu alanında faaliyet gösterdi. Kariyeri boyunca 1000'den fazla reklam filminin yönetmenliğini üstlenen Akay, sinemada ise yapımcı olarak başladığı yolculuğunu yönetmenlik ve senaristlikle sürdürdü.

Türk sinemasında "Neredesin Firuze", "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?", "7 Kocalı Hürmüz", "9 Kere Leyla" ve "Osman Sekiz" gibi yapımlarla tanınan Ezel Akay, aynı zamanda çeşitli film ve dizilerde oyuncu olarak da yer aldı.

EZEL AKAY KAÇ YAŞINDA?

Ezel Akay, 20 Ocak 1961 tarihinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 65 yaşındadır.

EZEL AKAY NERELİ?

Ezel Akay, Kastamonu doğumludur. Abhaz kökenli İnegöllü bir aileden gelen Akay'ın babası banka memuruydu. Babasının görevi nedeniyle Kastamonu'da dünyaya gelen Ezel Akay, henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte şehirden ayrıldı. Çocukluk yıllarında Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşadı.

EZEL KAYA KARDEŞİ KİM?

Kardeşleri arasında müzisyen Eren Kazım Akay ile ses mühendisi Ender Akay bulunmaktadır. Kardeşlerinden biri Tarsus'ta, diğeri ise Konya'da doğmuştur.

EZEL KAYA KARİYERİ

Ezel Akay, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Üniversite eğitiminin ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Villanova Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı. Mühendislik eğitimi ile sahne sanatlarını bir araya getiren bu akademik geçmiş, ilerleyen yıllarda sinema kariyerinin temelini oluşturdu.

Profesyonel iş yaşamına reklam sektöründe başlayan Ezel Akay; reklam metin yazarlığı, tiyatro yönetmenliği, oyunculuk, yapım asistanlığı ve yapım amirliği görevlerinde bulundu.

İFR'nin kurucu ortaklarından biri olarak reklam ve film prodüksiyonu alanında çalışmalar yürüttü. Kariyeri boyunca İş Bankası, Telsim, Migros, Mio, Pimapen ve Microsoft gibi markalar için hazırlanan 1000'den fazla reklam filminin yönetmenliğini yaptı.

1996 yılında Derviş Zaim'in yönettiği Tabutta Rövaşata filminin yapımcılığını üstlendi. Film, yurt içinde ve yurt dışında birçok festivalde ödül kazandı.

Daha sonra yapımcı veya genel yapım sorumlusu olarak Güneşe Yolculuk, Şellale ve Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmlerinde görev aldı.

2004 yılında yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metraj sinema filmi Neredesin Firuze vizyona girdi.

2006 yılında ise hem yönetmenliğini hem senaristliğini yaptığı Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmi gösterime girdi.

2009 yılında 7 Kocalı Hürmüz, 2012 yılında F Tipi Film, 2014 yılında Küçük Kara Balıklar, 2020 yılında 9 Kere Leyla ve 2022 yılında Osman Sekiz filmlerini yönetti.

Televizyon projelerinde de görev alan Akay, Gümüş Lale Burası Osmanlı 1711 dizisinin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. Bir Zamanlar Osmanlı dizisinde proje tasarım ekibinde yer aldı. Ayrıca İşler Güçler, Galip Derviş ve Yarım Kalan Aşklar dizilerinde oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

2013-2014 yıllarında yayınlanan Galip Derviş dizisinde canlandırdığı Hamdi "Fil Hamdi" Dönmez karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

2012 yılında Haldun Çubukçu ile birlikte Yargu adlı tarihî kurgu romanını kaleme aldı. Selçuklular ile Moğollar arasındaki mücadeleyi konu alan eser, Anadolu Orta Çağı üçlemesi olarak tasarlandı.

2010 yılında İFR A.Ş.'deki görevinden ayrılarak kariyerine bağımsız olarak devam etti.

EZEL AKAY FİLMLERİ

Ezel Akay'ın filmografisinde yer alan yapımlar kronolojik olarak şu şekildedir:

1996

Tabutta Rövaşata – Yapımcı

1997

Kasaba – Teşekkür

1998

Güneşe Yolculuk – Yapımcı

2000

Filler ve Çimen – Oyuncu

2001

Şellale – Yapımcı, Oyuncu

2002

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak – İdari Yapımcı

Yeşil Işık – Oyuncu

2003

Neredesin Firuze – Yönetmen, Yapımcı, Oyuncu

2005

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? – Yönetmen, Senarist, Oyuncu

Hırsız Var! – Oyuncu

2006

Eve Giden Yol 1914

The Net 2.0 – Ortak Yapımcı, Oyuncu

2007

Âdem'in Trenleri – Yönetici Yapımcı, Oyuncu

Hicran Sokağı – Oyuncu

Sözün Bittiği Yer

2008

Kötüler Konağı

2009

7 Kocalı Hürmüz – Yönetmen, Oyuncu

2010

Arabeks – Kendisi

2012

Bana Bir Soygun Yaz – Oyuncu

F Tipi Film – Yönetmen, Senarist, Oyuncu

Toprağın Çocukları – Oyuncu

2014

Beyazperdenin Gülen Yüzleri – Kendisi

Küçük Kara Balıklar – Yönetmen

Lal – Oyuncu

Rimolar ve Zimolar: Kasabada Barış – Seslendirme

Remake, Remix, Rip-Off: About Copy Culture & Turkish Pop Cinema – Kendisi

2015

Teklikeyle Flört – Oyuncu

Adana İşi – Oyuncu

2017

14 Tirmeh

Anadolu Masalları – Kendisi

Beginner – Oyuncu

Martıların Efendisi

2020

9 Kere Leyla – Yönetmen, Yapımcı, Senarist

2022

Osman Sekiz – Yönetmen, Oyuncu

2024

Dünya Varmış – Oyuncu

Televizyon Dizileri

Ezel Akay'ın televizyon kariyerinde yer aldığı diziler şunlardır:

2011: Gümüş Lale Burası Osmanlı 1711 (Yönetmen, Senarist)

2012: Bir Zamanlar Osmanlı (Proje Tasarım)

2012: İşler Güçler (Oyuncu)

2013-2014: Galip Derviş (Oyuncu)

2020: Yarım Kalan Aşklar (Oyuncu)

Katıldığı Program

2022: Uykusuzlar Külübü

Kitabı

Ezel Akay'ın yayımlanan kitabı:

Yargu (2012) – Ezel Akay ve Haldun Çubukçu

Ödülleri

Ezel Akay'ın kariyeri boyunca aldığı ödüller şunlardır:

1996: 33. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Film Ödülü (Tabutta Rövaşata - Yapımcı)

2006: 13. Adana Altın Koza Film Şenliği En İyi Yönetmen Ödülü (Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?)

2006: 13. Adana Altın Koza Film Şenliği En İyi Senaryo Ödülü (Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?)