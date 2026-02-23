Ezan okunurken su içilir mi? Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!

Ramazan ayının en önemli ritüellerinden biri sahurdur. Sahur, oruca başlamadan önce yapılan son yemektir ve müminler için hem manevi hem de bedensel bir hazırlık niteliği taşır. Sahurda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de ezân okunurken su içilip içilemeyeceğidir. Peki, ezan okunurken su içilir mi? Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Detaylar...

EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Ezan, İslam'da namaz vakitlerini bildiren ilahi çağrıdır. Ramazan ayında ise ezân, aynı zamanda sahurun sona erdiğini ve orucun başladığını gösterir. Bu noktada "imsak" kavramı devreye girer.

İmsak, sözlük anlamıyla "kendini tutmak, engellemek, el çekmek" gibi anlamlara gelirken, dini anlamda oruca başlama vaktini ifade eder. Fecr-i sâdık, yani tan yerinin ağarması ile birlikte oruca başlanır ve iftar vaktine kadar yemekten, içmekten ve orucu bozan diğer fiillerden uzak durulur.

Ramazan ayı takvimlerinde gösterilen imsak vakti, yatsı namazı vaktinin sona erdiği ve sabah namazı vaktinin başladığı andır. Bu sebeple ezân okunmaya başladığında ağızda kalan yiyeceklerin yutulmasında sakınca yoktur; ancak ezân ile birlikte su içilmesi ve yemek tüketilmesi orucu bozar.

İMSAK VE EZANIN ORUÇ İLE İLİŞKİSİ

Kur'ân-ı Kerîm'de orucun başlangıç ve bitiş saatleri şu şekilde belirtilir:

"(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (el-Bakara, 2/187)

Bu ayet, imsak ve ezan vaktinin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Ezân okunması, oruca başlama zamanının geldiğini müjdeler. Dolayısıyla sahurda ezân okunurken su içilmemesi, orucun geçerliliği açısından gereklidir.

SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Sahurda ezan okunurken su içmek, maalesef orucu bozar. İslam fıkhına göre oruç, fecr-i sâdıktan iftar vaktine kadar yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden uzak durmayı gerektirir.

Ezanın başlaması ile birlikte ağızda bulunan lokmaların yutulması orucu bozmaz.

Ancak ezân ile birlikte bilinçli olarak su içmek veya yemek yemek orucu geçersiz kılar.

Bu nedenle sahur vakti boyunca ezânın okunmasıyla birlikte yeme ve içme eylemlerine son verilmesi gerekir. Orucun geçerliliği ve manevi değeri, bu kurallara riayet etmekle korunur.