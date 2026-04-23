Eyvah Eyvah nerede çekildi, Eyvah Eyvah 1-2-3 filmleri nerede çekildi?

Geyikli’nin meşhur meydanından Bozcaada’nın masmavi koylarına kadar uzanan görsel bir şölen sunan Eyyvah Eyvah serisi, izleyicileri Kuzey Ege’nin samimi atmosferine davet ediyor. Serinin tüm filmlerinde kullanılan doğal platoların nerede olduğunu merak eden sinema tutkunları, "Eyvah Eyvah nerede çekildi, Hüseyin Badem’in köyü neresi?" sorularına yanıt arıyor. Ezine’den İstanbul’un tarihi semtlerine kadar uzanan, filmin ruhunu yansıtan tüm çekim mekanlarını ve set arkası detaylarını sizler için derledik.

EYYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ? İŞTE HÜSEYİN BADEM’İN MEMLEKETİ

Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrollerini paylaştığı Türk sinemasının sevilen komedi serisi Eyyvah Eyvah nerede çekildi sorusu, filmi her izleyen sanatseverin merakını cezbediyor. Klarnetçi Hüseyin Badem’in eğlenceli macerasına ev sahipliği yapan o eşsiz doğa ve mahalle kültürünün izini süren vatandaşlar, "Eyvah Eyvah 1-2-3 filmleri hangi il ve ilçede çekildi?" araştırmalarına hız verdi. Çanakkale'nin huzur kokan köylerinden İstanbul'un kalabalık sokaklarına uzanan çekim platoları ve o meşhur sahnelerin çekildiği gerçek konumlar haberimizde...

Türk sinemasının en çok izlenen serileri arasında yer alan Eyyvah Eyvah, izleyicileri Kuzey Ege’nin büyüleyici atmosferine götürüyor. Filmin hikayesinin merkezinde yer alan ve Hüseyin Badem'in memleketi olan ana çekim merkezi, Çanakkale ilidir. Filmin sahnelerinin büyük bir çoğunluğu Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı olan Geyikli beldesinde çekilmiştir. Geyikli'nin samimi mahalle kültürü ve doğal güzellikleri, serinin o meşhur sıcaklığını yansıtan en önemli unsur olmuştur.

EYYVAH EYVAH 1-2-3 FİLMLERİNİN ÇEKİM YERLERİ VE BOZCAADA ETKİSİ

Serinin tüm filmlerinde Çanakkale ve çevresindeki mekanlar doğal plato olarak kullanılmıştır. Filmlerin çekildiği temel bölgeler şunlardır:

• EYYVAH EYVAH 1: Çekimler büyük oranda Geyikli'de başlarken, Hüseyin Badem'in babasını arama macerasıyla birlikte hikaye İstanbul'a taşınmıştır. İstanbul sahnelerinde ise özellikle Cihangir, Taksim ve Avrupa Yakası'nın tarihi sokakları tercih edilmiştir.

• EYYVAH EYVAH 2: İkinci filmde rota tamamen Kuzey Ege'ye çevrilmiştir. Geyikli beldesinin yanı sıra Türkiye'nin turizm cennetlerinden biri olan Bozcaada sahneleri filmin görsel kalitesini zirveye taşımıştır.

• EYYVAH EYVAH 3: Serinin son filminde de gelenek bozulmamış; çekimler yine Çanakkale Geyikli ve Bozcaada üçgeninde tamamlanmıştır.

FİLMİN ÇEKİLDİĞİ MEKANLAR ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Eyyvah Eyvah serisinin yakaladığı devasa başarıdan sonra, filmin çekildiği mekanlar turizm açısından büyük bir ivme kazanmıştır. Özellikle Hüseyin Badem'in evi, Müjgan hemşirenin yürüdüğü yollar ve Firuzan ile oturulan o meşhur kahvehaneler, her yıl binlerce yerli turist tarafından ziyaret edilmektedir. Geyikli Meydanı'ndaki esnaflar ve bölge halkı, filmin beldenin tanıtımına "Eyyvah Eyvah dopingi" yaptığını belirtmektedir.

KUZEY EGE’NİN DOĞAL PLATOSU: EZİNE VE GEYİKLİ

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı seride, Ege insanının samimiyeti sadece senaryoda kalmamış, çekim yerleriyle de bütünleşmiştir. Ezine ilçesinin sakinliği ve Geyikli'nin masmavi denizi, Ata Demirer'in kaleme aldığı bu hikayenin en gerçekçi yanını oluşturur. Eğer siz de Hüseyin Badem ve Firuzan'ın geçtiği yolları görmek isterseniz, rotanızı Çanakkale'nin bu şirin beldelerine çevirebilirsiniz.