Eyüpspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda Eyüpspor Ç.Rizespor maçı nereden CANLI izlenir?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Eyüpspor Ç. Rizespor karşılaşması için heyecan başladı. Eyüpspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda yayınlanacak, Eyüpspor Ç.Rizespor maçı nereden CANLI izlenir soruları gündemdeki yerini korurken, karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor.

EYÜPSPOR Ç.RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği Eyüpspor-Ç.Rizespor karşılaşması için geri sayım başladı. Eyüpspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak ve maç nereden canlı izlenecek soruları karşılaşma öncesinde araştırılıyor. İstanbul'da oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

EYÜPSPOR Ç.RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor ile Ç.Rizespor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 17.00 olarak açıklanırken, futbolseverler maç öncesinde yayın bilgilerini de yakından takip ediyor.

EYÜPSPOR Ç.RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor Ç.Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, beIN Sports 2 üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

Yayın platformu ve kanal bilgilerinde değişiklik yaşanabilme ihtimaline karşı izleyicilerin maç öncesinde güncel yayın akışını kontrol etmeleri öneriliyor.

BEIN SPORTS 2 HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Ç.Rizespor maçını yayınlayacak olan beIN Sports 2, Digiturk platformunda 78. kanalda yer alıyor. Digiturk aboneleri, ilgili kanal üzerinden karşılaşmayı canlı olarak takip edebilir.

Platformlardaki kanal numaraları zaman içerisinde değişebildiğinden, izleyicilerin yayın öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmeleri önem taşıyor.

EYÜPSPOR Ç.RİZESPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Eyüpspor Ç.Rizespor karşılaşması beIN Sports 2 üzerinden canlı izlenebilecek. Maçı televizyon ekranından takip etmek isteyen izleyiciler Digiturk 78. kanalı kullanabilecek.

Karşılaşmanın resmi yayın platformu üzerinden takip edilmesi, yayın sırasında yaşanabilecek olası erişim veya kesinti sorunlarının önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

EYÜPSPOR Ç.RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'deki Eyüpspor-Ç.Rizespor mücadelesi 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Futbolseverlerin mücadeleyi kaçırmamak için maç saatinden önce yayın kanalını hazır bulundurmaları bekleniyor.

EYÜPSPOR Ç.RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eyüpspor ile Ç.Rizespor arasındaki karşılaşmaya İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ev sahipliği yapacak. 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak mücadelede iki takım, Trendyol Süper Lig'de önemli bir 90 dakikaya çıkacak.

EYÜPSPOR Ç.RİZESPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma: Eyüpspor - Ç.Rizespor

Organizasyon: Trendyol Süper Lig

Tarih: 12 Eylül 2026 Cumartesi

Saat: 17.00

Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul

Yayın: beIN Sports 2

Digiturk: 78. kanal