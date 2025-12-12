Evrim Akın programdan çıkarıldı mı? Ev Gezmesi programı artık yayınlanmayacak mı?

Televizyon ekranlarının sevilen programı 'Ev Gezmesi'yle ilgili beklenmedik bir hareketlilik yaşandı. Sunucunun bir anda ekrandan çekilmesi, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EV GEZMESİ PROGRAMI ARTIK YAYINLANMAYACAK MI?

' Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programı, yapılan son düzenlemelerle artık eski formatıyla ekranlarda yer almayacak. Programın adı değiştirilerek 'Pazar Gezmesi' olarak güncellenmiş ve yeni sunucusu ile yayına devam edecek. Yani Evrim Akın'ın sunduğu haliyle program artık televizyon ekranlarında izlenemeyecek. Programın içeriği ve formatı bazı değişikliklere uğramış olsa da, televizyon kanalı tarafından izleyiciye yeni bir isim ve sunucu ile sunulacağı açıklanmıştır.

EVRİM AKIN PROGRAMDAN NEDEN AYRILDI?

Evrim Akın, programdan kendi isteğiyle veya performansla ilgili olarak değil, iddialara göre yapım değişikliği nedeniyle ayrılmıştır. Önceki süreçte Asena Keskinci'nin Akın hakkında dile getirdiği iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve tartışmaların odağı haline gelmiştir.

Bu gelişmelerin ardından programın sunucusu değiştirilmiş ve yeni format ile yayına devam etme kararı alınmıştır. Yapımın hem adı değiştirilmiş hem de sunucu olarak magazin habercisi Asiye Acar görevlendirilmiştir. Evrim Akın'ın ayrılığı, bu revizyon sürecine bağlı olarak gerçekleşmiştir.

EVRİM AKIN KİMDİR?

Evrim Akın, Türk televizyon dünyasında tanınan bir oyuncu ve sunucudur. Daha önce çeşitli televizyon programları ve dizilerde yer almış, özellikle çocuk ve genç izleyici kitlesi arasında bilinirliği yüksek bir isimdir. Son yıllarda ise kendi programı 'Ev Gezmesi' ile gündeme gelmiş, televizyon izleyicisinin karşısına hem eğlenceli hem bilgilendirici içeriklerle çıkmıştır.

Akın, hem oyunculuk hem de sunuculuk deneyimleriyle medya sektöründe kendine sağlam bir yer edinmiş, ekran önünde enerjik ve dinamik bir kişilik olarak tanınmaktadır.

ASİYE ACAR KİMDİR?

Asiye Acar, magazin ve gündem programlarını sunan bir televizyon habercisidir. Televizyon dünyasında magazin haberleri ve güncel içeriklerle tanınan Acar, deneyimli sunuculuk geçmişiyle dikkat çekmektedir. Yapımcılar tarafından 'Ev Gezmesi'nin yeni formatı 'Pazar Gezmesi'ni sunmak üzere görevlendirilmiş, izleyicilere hem güvenilir hem de canlı bir sunum vaat eden bir isim olarak öne çıkmıştır. Acar, özellikle magazin ve gündem programlarında izleyici ile kurduğu etkileşim ve akıcı sunum tarzıyla bilinir.