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Everton Newcastle maçı hangi kanalda, Everton Newcastle maçı nereden CANLI izlenir?

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Everton Newcastle maçı hangi kanalda, Everton Newcastle maçı nereden CANLI izlenir?
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İngiltere Lig Kupası’nda Premier Lig ekipleri Everton ile Newcastle United karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanacak ve tur atlayan takımı belirleyecek mücadele öncesinde futbolseverler “Everton Newcastle maçı hangi kanalda?” ve “maç nereden canlı izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

Everton – Newcastle maçı bu akşam, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak. Karşılaşma, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve internet üzerinden izlenebilecek. İşte Everton – Newcastle maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

EVERTON NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton ile Newcastle arasındaki İngiltere Lig Kupası karşılaşması, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

EVERTON NEWCASTLE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport Plus ücretli bir dijital platform olduğu için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

EVERTON NEWCASTLE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, S Sport Plus’ın resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden yayına ulaşabilecek. S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için maç yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. Akıllı televizyonlarda ise S Sport Plus uygulaması aracılığıyla yayın takip edilebiliyor.

EVERTON NEWCASTLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bu akşam, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.45’te, İngiltere yerel saatiyle ise 19.45’te başlayacak.

EVERTON NEWCASTLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Everton’ın Liverpool kentindeki yeni stadı Hill Dickinson Stadyumu’nda oynanacak. Everton, uzun yıllar maçlarını oynadığı tarihi Goodison Park’tan ayrılarak bu modern stada taşınmıştı.

KUPADA TEK MAÇ ELEME

İngiltere Lig Kupası’nda karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor. Normal süre sonunda beraberlik olması halinde tur atlayan takım doğrudan penaltı atışlarıyla belirleniyor.

EVERTON VE NEWCASTLE HANGİ TAKIM?

Everton, İngiltere’nin Liverpool kentini temsil eden ve İngiliz futbolunun en köklü kulüplerinden biri olarak bilinen bir takım. Newcastle United ise İngiltere’nin kuzeydoğusundaki Newcastle kentinin kulübü. Newcastle, 2025’te İngiltere Lig Kupası’nı kazanarak uzun yıllar sonra önemli bir kupa sevinci yaşamıştı.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport Plus üzerinden izlenmesi öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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