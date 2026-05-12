Eurovision’u hangi ülkeler boykot ediyor, Eurovision’a katılmayan ülkeler hangileri 2026?

Avrupa’nın en büyük müzik organizasyonu olan Eurovision’da ülkelerin katılım durumu gündem olmaya devam ediyor. Bu kapsamda “Eurovision’u hangi ülkeler boykot ediyor, Eurovision’a katılmayan ülkeler hangileri?” sorusu sıkça sorgulanıyor. Yarışmadan çekilen veya katılmayan ülkeler, Eurovision 2026 sürecinde dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

2026 EUROVISION HANGİ ÜLKELER BOYKOT EDİYOR?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, bu yıl yalnızca müzik performanslarıyla değil aynı zamanda siyasi tartışmalarla da gündeme geliyor. İsrail’in yarışmaya katılımı üzerinden başlayan tepkiler, bazı ülkelerin boykot kararları almasına yol açtı. İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda, Viyana’da düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacaklarını açıkladı. Bu kararlar, yarışmanın uluslararası katılım dengesini önemli ölçüde etkileyen gelişmeler arasında gösteriliyor.

EUROVISION’DA YAYIN BOYKOTU TARTIŞMASI

Boykot kararlarının yalnızca katılım ülkeleriyle sınırlı kalmadığı, bazı ülkelerde Eurovision yayınlarının da durdurulabileceği konuşuluyor. Bu durum, yarışmanın küresel izlenme oranlarını doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda yaklaşık 170 milyon izleyiciye ulaşan Eurovision’un, yaşanan siyasi tartışmalar nedeniyle bu yıl daha düşük bir izleyici kitlesiyle karşılaşabileceği öngörülüyor.

SANATÇILARDAN “NO MUSIC FOR GENOCIDE” ÇAĞRISI

Eurovision 2026 sürecinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise sanatçıların ortak tepkisi oldu. 1100’den fazla sanatçı tarafından yayımlanan açık mektupta, İsrail’in yarışmaya katılımı sürdükçe Eurovision’un düzenlenmemesi gerektiği ifade edildi. “No Music for Genocide” girişimi, uluslararası müzik dünyasında geniş destek bulurken birçok tanınmış isim de bu çağrıya katıldı.

EUROVISION 2026’DA ŞARKI SÖZLERİ TARTIŞMASI

2026 Eurovision Şarkı Yarışması yalnızca boykotlarla değil, şarkı içerikleriyle de gündeme geliyor. Romanya’yı temsil eden Alexandra Capitanescu’nun “Choke Me” adlı şarkısı, sözlerindeki ifadeler nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. Tartışmalara konu olan ifadelerin kadına yönelik şiddeti çağrıştırdığı öne sürülürken, sanatçı ise şarkının bireysel iç çatışmaları anlatan metaforik bir çalışma olduğunu belirtti.