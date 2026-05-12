Eurovision ne zaman saat kaçta başlayacak 2026?

Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım devam ederken izleyiciler yayın saatini araştırıyor. Özellikle “Eurovision ne zaman saat kaçta başlayacak?” sorusu, yarışmayı canlı takip etmek isteyen müzikseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Dev organizasyonun başlangıç saati ve yayın detayları büyük merak konusu oldu.

Avrupa’nın en büyük müzik etkinliği olan Eurovision yaklaşırken, izleyiciler ekran başına geçeceği saati öğrenmek istiyor. Bu kapsamda “Eurovision ne zaman saat kaçta başlayacak?” sorusu en çok aranan konular arasında yer alıyor. Yarışmanın başlangıç saati ve canlı yayın bilgileri, Eurovision heyecanını kaçırmak istemeyenler tarafından yakından takip ediliyor.

2026 EUROVISION NE ZAMAN?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, 12-16 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Avrupa’nın en büyük müzik organizasyonlarından biri olan yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir izleyici kitlesini ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Farklı ülkelerden sanatçıların sahne alacağı etkinlik, Mayıs ayı boyunca müzikseverleri bir araya getirecek.

2026 EUROVISION FİNALİ NE ZAMAN?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması finali, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 22.00 TSİ’de gerçekleştirilecek. Final gecesinde ülkeler büyük ödül için sahneye çıkarken, oylama sistemiyle yılın şampiyonu belirlenecek. Yarışmanın finali, organizasyonun en çok izlenen bölümü olarak dikkat çekiyor.

2026 EUROVISION HANGİ KANALDA?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nın tüm gösterileri, Eurovision Şarkı Yarışması’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı ve yorumsuz olarak yayınlanacak. Böylece izleyiciler, yarışmayı internet üzerinden dünya genelinde eş zamanlı olarak takip edebilecek.

2026 EUROVISION NEREDE YAPILACAK?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek. Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından organize edilen etkinlik, yüksek prodüksiyonlu sahne şovları ve canlı performanslarıyla yine büyük ilgi görmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE 2026 EUROVISION’A KATILIYOR MU?

Türkiye, 2013 yılından bu yana Eurovision Şarkı Yarışması’nda yer almıyor. 2026 yılı için de Türkiye’nin katılımına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle Türkiye, Viyana’daki yarışmada sahnede yer almayacak ülkeler arasında gösteriliyor.

2026 EUROVISION’A HANGİ ÜLKELER KATILMIYOR?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na bazı ülkelerin katılmayacağı açıklandı. İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda, Viyana’da düzenlenecek yarışmada yer almayacaklarını duyurdu. Bu ülkelerin yokluğu, yarışmanın rekabet dengesi açısından dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Osman DEMİR
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSalih Pulat:

Masha'Allah Eurovision zaten hoş değil ama bu sene de Viyana'da mı olacak... Rabbim vicdanları açsın, insanlar daha hayırlı şeylere yönelsin. Müzik değil de Kur'an dinleseler çok daha iyi olur. 16 Mayıs'ta YouTube'dan yayınlanıcakmış ama ben böyle dünyevi şeylere fazla itibar etmem doğrusu. Sözleşmesi ne bileyim mübarek mi mübarek değil mi.

Haber YorumlarıŞükrü Yazıcı:

Vay be bu böyle mi devam edecek yani Türkiye hep dışarda mı kalcak 2026'da da yok mu haberimiz :/ bu kadarına çok sinir oldum ngl. Ülkeler böyle böyle gidiyo Avrupa'da ama bizim sesimiz niye duyulmuyo. Adil olmayan sistem bence cidden ya.

Haber YorumlarıKübra Acar:

Saat 22.00'de finali izleceğiz tamam da, Viyana'da yapılacaksa orada kaç derece olur acaba o dönemde? Mayıs ortasında orta Avrupa'da hava nasıl olur hiç düşündünüz mü? Neyse, YouTube'dan izleriz yine. Umarım bu sefer daha iyi bir performans gösterilir bari.

