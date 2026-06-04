Et yiyen sinek gerçek mi, Türkiye'de et yiyen sinek var mı?

Kamuoyunda gündem olan "et yiyen sinek" iddiaları, internet kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasına girdi. "Et yiyen sinek gerçek mi?" ve " Türkiye'de et yiyen sinek var mı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanırken, uzmanlar bu canlıların özellikleri ve yayılım alanları hakkında önemli bilgiler paylaşıyor. İşte et yiyen sineklerle ilgili merak edilen detaylar.

VİDA KURDU NEDİR?

Et yiyen sinek olarak da bilinen "vida kurdu" yeniden gündemde. Özellikle ABD'nin Teksas eyaletinde yaklaşık 60 yıl sonra görülen yeni vaka, bu parazitik sinek türüne ilişkin endişeleri artırdı. Sıcak kanlı hayvanların ve bazı durumlarda insanların canlı dokularıyla beslenebilen vida kurdu, tarım ve hayvancılık sektöründe ciddi riskler oluşturabiliyor.

Vida kurdu, yaşam döngüsünün bir bölümünü canlı hayvanların ve insanların doku ve etleriyle beslenerek tamamlayan parazitik bir sinek türü olarak biliniyor.

Dişi sinekler yumurtalarını açık yaralara veya mukozalara bırakıyor. Yumurtalardan çıkan larvalar ise çevredeki canlı dokuları tüketerek gelişimini sürdürüyor. Bu durum enfeksiyonlara ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

TEKSAS'TA 1966'DAN SONRA İLK KEZ GÖRÜLDÜ

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, son vakanın Meksika sınırına yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Teksas'ın La Pryor bölgesinde tespit edildiğini açıkladı.

Vakada, üç haftalık bir buzağının vida kurdu larvalarıyla enfeste olduğu belirlendi. Yetkililer, bunun bölgede 1966 yılından bu yana kaydedilen ilk vaka olduğunu duyurdu.

YETKİLİLERDEN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Tarım Bakanı Rollins, şu ana kadar ülkede başka bir vakaya rastlanmadığını belirterek kamuoyunu sakinleştirmeye çalıştı.

Yetkililer, söz konusu parazitin çiftlik hayvanları için tehdit oluşturmasına rağmen gıda ürünlerini istila etmediğini vurguladı. Ayrıca uygun tedavi uygulanması halinde enfekte olan buzağının iyileşmesinin beklendiği ifade edildi.

Rollins, zararlının ABD'de yeniden kalıcı hale geleceğine dair herhangi bir işaret bulunmadığını söyledi.

KARANTİNA BÖLGESİ OLUŞTURULDU

Teksas Eyalet Veterineri Bud Dinges, vakanın ardından hızlı önlemler alındığını açıkladı.

Yetkililer, enfeksiyonun görüldüğü bölgenin çevresinde 20 kilometrelik karantina alanı oluşturdu. Bu bölgeden çıkacak sıcak kanlı tüm hayvanların, evcil hayvanlar dahil olmak üzere, sağlık kontrolünden geçirilmeden taşınması yasaklandı.

DAHA ÖNCE DE SALGINLAR YAŞANMIŞTI

Vida kurdu, geçmişte özellikle Amerikan sığır endüstrisi için önemli sorunlara neden olmuştu. Florida ve Teksas eyaletleri uzun yıllar boyunca zararlının yoğun görüldüğü bölgeler arasında yer aldı.

ABD, 1960'lı ve 1970'li yıllarda yürüttüğü kapsamlı mücadele programları sayesinde vida kurdunu büyük ölçüde ortadan kaldırmayı başarmıştı.

SON YILLARDA GÖRÜLEN DİĞER VAKALAR

ABD'de yerel vakalar oldukça nadir görülse de, enfekte bölgelerden dönen kişilerde zaman zaman vakalar tespit edildi.

2025 yılında El Salvador seyahati sonrası Maryland'de yaşayan bir kişide vida kurdu enfeksiyonu doğrulanmıştı. Tedavi edilen hastanın iyileştiği ve parazitin başka kişilere bulaştığına dair bir bulguya rastlanmadığı açıklanmıştı.

Bundan önceki dikkat çekici salgın ise 2016 yılında Florida Keys bölgesinde yaşanmıştı. Özellikle yabani geyikleri etkileyen salgın, yoğun çalışmalar sonucunda 2017 yılı başlarında kontrol altına alınmıştı.

ET YİYEN SİNEK ENDİŞESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Teksas'ta ortaya çıkan son vaka, uzun süredir kontrol altında tutulan vida kurdu tehdidini yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, durumun yakından takip edildiğini belirtirken, mevcut verilerin geniş çaplı bir salgına işaret etmediğini vurguluyor. Buna rağmen hayvancılık sektöründe olası yeni vakalara karşı tedbirler artırılmış durumda.