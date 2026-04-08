Eşref Rüya İsrail'de yayınlanıyor mu, Eşref Rüya İsrail'de neden boykot ediliyor? Eşref Rüya Kadir İsrail olayı nedir?

Yurt dışında büyük bir ilgiyle takip edilen Türk dizileri, bu kez siyasi bir krizin merkezinde yer alıyor. Özellikle sosyal medyada yayılan iddiaların ardından, "Eşref Rüya İsrail'de neden boykot ediliyor?" başlığı altındaki tartışmalar giderek alevlendi. Dizinin yayınlandığı platformlar ve prodüksiyon ekibi hakkında yürütülen kampanyaların perde arkasını merak eden binlerce kişi, diplomatik krizlerin televizyon dünyasına etkilerini yakından takip ediyor. İşte projenin uluslararası arenada karşılaştığı engeller ve boykot iddialarının temelindeki iddialar...

EŞREF RÜYA DİZİSİ İSRAİL’DE NEDEN HEDEF OLDU?

Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Eşref Rüya, bu kez senaryosuyla değil, uluslararası bir krizle dünya gündemine oturdu. Dizide "Kadir Baba" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Görkem Sevindik’in, İsrail’in Filistinli esirler hakkındaki idam yasasına gösterdiği tepki, İsrail hükümetinin en üst kademelerinden yanıt buldu. İşte sanat dünyasından diplomasi koridorlarına uzanan ve sosyal medyada boykot dalgasına dönüşen o olayın perde arkası:

Kriz, oyuncu Görkem Sevindik’in sosyal medya hesabından yaptığı vicdani bir paylaşımla başladı. İsrail Meclisi Knesset’in, Filistinli esirlerin idam edilmesini kolaylaştıran yasayı kabul etmesinin ardından Sevindik, "12 bin Filistinli mahkumun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk... Lütfen susmayalım" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, dizinin oldukça popüler olduğu İsrail’de büyük bir yankı uyandırarak yerel basın ve hükümet yetkilileri tarafından mercek altına alındı.

İSRAİLLİ BAKAN BEN-GVİR’DEN GÖRKEM SEVİNDİK’E ŞOK SÖZLER

Görkem Sevindik’in bu insani çağrısına tepki, bizzat İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’den geldi. Provokatif açıklamalarıyla bilinen Ben-Gvir, yayınladığı videolu mesajda doğrudan ünlü oyuncuyu hedef alarak, " Eşref Rüya'daki Kadir, hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Sen Türk dizisinde oynarsın, teröristler için idam cezası artık geçerli" şeklinde sert ve tehditkar ifadeler kullandı. Bu açıklama, iki ülke arasındaki kültürel ve siyasi gerilimi daha da tırmandırdı.

GÖRKEM SEVİNDİK’TEN NET YANIT: "TEPKİMİN ARKASINDAYIM"

Dizi setinde CNN Türk’e özel açıklamalarda bulunan Görkem Sevindik, geri adım atmayacağını vurguladı. Bir sanatçı ve baba olarak empati yaptığını belirten Sevindik, "Böyle bir zulme vicdan sahibi bir insan olarak karşıyım. İdam kararı verilmiş insanların çocuklarına son kez bakışlarını gördüm ve sessiz kalamadım" dedi. Ünlü oyuncu, dizinin ve karakterinin bölgede çok sevilmesinin sorumluluğunu taşıdığını belirterek, her koşulda savaş karşıtı duruşunu sürdüreceğini ifade etti.

İDAM YASASI VE BÖLGESEL GERİLİMİN ETKİLERİ

İsrail’de kabul edilen yeni yasa, Batı Şeria’daki cezaevlerinde tutulan binlerce Filistinli için af ve temyiz yolunu kapatarak ölüm cezasının önünü açıyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hamlelerinin bölgeyi savaş atmosferine soktuğu bir dönemde, Eşref Rüya dizisi üzerinden patlak veren bu kriz, sanatın ve sanatçının toplumsal olaylardaki etkisini bir kez daha kanıtladı. İsrail'deki dizi hayranları arasında yaşanan kutuplaşma, sosyal medyada #BoycottEşrefRüya ve destek mesajlarının savaşına dönüştü.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMLERİNDE NE OLACAK?

Uluslararası boyutta yaşanan bu krizin dizinin yurt dışı satışlarını ve yayın akışını nasıl etkileyeceği henüz netlik kazanmadı. Ancak Türkiye'de izleyiciler, "Kadir Baba" karakterine ve oyuncu Görkem Sevindik’e sosyal medya üzerinden büyük destek veriyor. Dizinin önümüzdeki bölümlerinde yaşanan bu gerçek hayat krizine dair bir gönderme olup olmayacağı ise merakla bekleniyor.