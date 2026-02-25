Eşref Rüya'da İhtiyar'ı kim canlandıracak? Nuri Alço Eşref Rüya'nın İhtiyarı mı olacak?

Eşref Rüya dizisinde İhtiyar karakteriyle ilgili spekülasyonlar gündemde. İzleyiciler, Nuri Alço'nun bu rolü üstlenip üstlenmeyeceğini ve karakterin dizide nasıl bir iz bırakacağını merak ediyor. Karakterin kim tarafından canlandırılacağı şimdiden ilgi çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NURİ ALÇO, EŞREF RÜYA'DA OYNAYACAK MI?

Levent Özdilek, Eşref Rüya dizisinde İhtiyar karakterini Nuri Alço'nun oynamayacağını açıkladı. Özdilek, dizinin mevcut gidişatının çok iyi olduğunu ve İhtiyar karakterine başka bir yetenekli oyuncunun dahil olacağını belirtti.

EŞREF RÜYA'DA İHTİYAR KİM OLACAK?

Dizide İhtiyar karakteri, Levent Özdilek'in verdiği bilgiye göre Nuri Alço tarafından değil; başka, yetenekli bir oyuncu tarafından canlandırılacak. Karakterin dizideki etkisi ve rolü, dizinin temposunu artıracak şekilde planlandı.

NURİ ALÇO KİMDİR?

Nuri Alço, 26 Nisan 1951 doğumlu Türk sinema oyuncusu ve eski mankendir. Yeşilçam'da özellikle "yakışıklı kötü adam" rollerinde tanınmış, 80'li yıllarda Ahu Tuğba ile birlikte erotik simge filmlerinde de rol almıştır. Günümüzde sinemacılık kariyerine devam etmektedir.

NURİ ALÇO KAÇ YAŞINDA?

Nuri Alço, 26 Nisan 1951 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 74 yaşındadır.

NURİ ALÇO NERELİ?

Nuri Alço, Eskişehir doğumludur. Baba tarafı Pomak asıllı Bulgaristan göçmenidir.

NURİ ALÇO'NUN KARİYERİ

Alço, askerlik sonrası voleybol ve bankacılık kariyerinden sonra mankenlik ve Yeşilçam'a geçiş yaptı. Yeşilçam'da kötü adam ve tecavüzcü rollerinde öne çıktı. Film ve dizilerde uzun bir filmografiye sahip olan Alço'nun rol aldığı bazı yapımlar:

Filmler: Ah Bu Ne Dünya (1977), Günaha Girme (1982), Yakılacak Kadın (1983), Bir Sevgi İstiyorum (1984), Cinayet Masası (1996), Kır Çiçekleri (1997), Şahin (2002), Dilan Derviş (2003), Vezir Parmağı (2016) ve daha fazlası.

Diziler: Lahmacun ve Pizza (2002), Avrupa Yakası (2004), Akasya Durağı (2010), Kardeş Payı (2015), Meleklerin Aşkı (2018) gibi yapımlarda rol aldı.

Nuri Alço, Yeşilçam dönemi ve günümüz projeleriyle Türk sinemasının uzun soluklu ve unutulmaz oyuncularından biridir.