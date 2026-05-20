Eşref Rüya 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımda “Nisan” karakterine hayat veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, yayınlanan tanıtımda Sertab Erener’in “Rüya” adlı unutulmaz şarkısını seslendirerek büyük beğeni kazandı. Duygusal sahneler eşliğinde sergilenen bu etkileyici performans, hem izleyicilerin diziden beklentilerini yükseltti hem de yeni bölümün duygusal tonuna dair güçlü ipuçları verdi. Şimdi herkes heyecanla “Eşref Rüya” 46. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANIYOR?

EŞREF VE CELO KARŞI KARŞIYA! NİSAN KAÇIRILDI, ÇİĞDEM VURULDU

Dizinin yeni bölümünde gerilim giderek tırmanırken, Nisan’ın limanda Çiğdem ile yürüdüğü sırada Celo tarafından kaçırılması olayların seyrini tamamen değiştiriyor. Eşref, sevdiği kadını kurtarmak için Celo ile yüzleşirken tuzak sonucu Çiğdem’in vurulması tansiyonu daha da yükseltiyor. Peki Eşref, kafasına silah dayanmış halde kaçırılan Nisan’ı kurtarabilecek mi?

CELO’NUN TUZAĞI ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Celo’nun planı doğrultusunda kurulan tuzakta Çiğdem ağır bir şekilde yaralanırken, Nisan’ın kaçırılması Eşref’i zorlu bir çıkmazın içine sürüklüyor. Yaşananlar sonrası Eşref, hem sevdiklerini korumak hem de Celo’nun oyununu bozmak için büyük bir mücadele veriyor.

NİSAN’DAN KRİTİK HAMLE GELİYOR

Nisan ise olayların gidişatını değiştirecek kritik bir adım atıyor. Gözünü karartan Nisan, Celo’ya haber göndererek İhtiyar’ın kızının kim olduğunu bildiğini söylüyor. Bu hamle, tüm dengeleri değiştirecek yeni bir çatışmanın fitilini ateşliyor.

EŞREF CEZAEVİ YOLUNDA KAÇIRILIYOR

Yangından Kadir sayesinde kurtulan Eşref, Gürdal ile birlikte cezaevine nakil sırasında 3 kişi tarafından kaçırılıyor. Planlı bir operasyonla hedef alınan Eşref, bir kez daha büyük bir tehlikenin içine çekiliyor.

KADİR VE EŞREF ARASINDA GERİLİM ARTIYOR

Kadir, Eşref’i doğrudan Celo’nun yanına götürerek olayları daha da karmaşık hale getiriyor. Eski dostunun kafasına silah dayayan Kadir’in, Celo’nun emrine uyup uymayacağı ise merak konusu oluyor. Yaşanacak gelişmeler dizide dengeleri tamamen değiştirecek gibi görünüyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul’un farklı bölgelerinde yapılmaktadır. Şehrin hem tarihi hem de modern dokusunu yansıtan semtler, dizinin hikayesine özgün bir atmosfer katmaktadır. Boğaz manzaralı sahnelerden dar sokaklara uzanan bu geniş yelpaze, izleyicilere hem görsel hem de duygusal bir zenginlik sunmaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müslüm’ün ölümüyle derin bir yasa boğulan Eşref ve ekibi, bu olayın arkasındakilerden hesap sormak için intikam yemini eder. Yas sürecinde öfkeyle dolup taşan Eşref, Celo Ağa’nın hapishanedeki hükmüne son vermeyi kafaya koyar. Bu sırada babasının İhtiyar olduğunu öğrenen Nisan, bu ağır gerçekle başa çıkmakta zorlanırken; Çiğdem’in kurduğu oyunlar dengeleri iyice bozar. Ekip, Müslüm’ün ölümünden sorumlu olan Muzo’yu hedefine koyunca Nisan, Eşref’i korumak için kendi gizli planını harekete geçirir. Eşref ise hapishanede büyük bir isyanın fitilini ateşlediğinde, bu hamlesinin ortalığı yangın yerine çevireceğinden habersizdir.

OYUNCU KADROSU

Eşref Rüya’nın güçlü kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor:

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper.

46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin merakla beklenen 46. bölüm fragmanı henüz izleyicilerle buluşmadı. Yeni tanıtımın önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Takipçiler, fragman yayımlandığında ilk izleyenlerden biri olmak için Kanal D’nin resmi kanallarını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.