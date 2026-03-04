Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosunda ise Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Eşref Rüya 35. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

NİSAN, ÇİĞDEM'İN SUÇUNU İTİRAF EDİYOR

Nisan, savcının karşısında büyük bir itirafta bulunur ve Çiğdem'in bir polisi öldürdüğünü açıklar. Bu itiraf, davada yeni bir dönemin başlamasına yol açar ve karakterler arasındaki gerilimi yükseltir.

EŞREF TESLİME GİDERKEN ŞAŞIRTICI BİR KARARLA TAHLİYE OLUYOR

İhtiyar ile yaptığı ticaret anlaşmasını kabul eden Eşref, teslim olmaya giderken beklenmedik bir gelişme yaşar. Hakkında verilen meşru-müdafaa kararıyla tahliye edilir ve özgürlüğüne kavuşur.

ÖLÜ YAŞAR'IN MİRASI: SIR DOLU DEFTER

Ölü Yaşar, Eşref'e hayat hikayesini anlatan bir defter bırakır. Bu defter sayesinde Eşref, kendi ailesi olduğunu öğrenir ve geçmişiyle ilgili büyük bir sır ortaya çıkar.

NİSAN İLE YÜZLEŞME ANLARI

Eşref, Nisan'ın aslında muhbir olduğunu öğrendikten sonra onunla yüzleşmeye karar verir. Nisan, yaşadıklarını olduğu gibi Eşref'e anlatır. Ancak Eşref için işler artık geri dönülmez bir noktaya gelmiştir; Nisan'ın elleriyle bir kez ölmüştür.

POLİSİN BASKINI VE ŞOK EDEN AN

Tam o sırada bulundukları yere baskın düzenleyen polis, Eşref'i hedef alır ve onu vurur. Bu olay, hem karakterlerin hayatını hem de hikayenin gidişatını dramatik bir şekilde değiştirir.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıllardır beklediği Rüya'yı karşısında gören Eşref, onu korumak için gözünü karartıp İhtiyar'ın adamlarını karşısına alır.

Bu sırada olanları içeriden izlemekte olan Nisan, Rüya'nın ortaya çıkmasıyla büyük bir ikileme düşer ve gerçek sandığı hatıralarını sorgulamaya başlar.

Hıdır'ı öldürmekle İhtiyar'ı tamamen karşısına almak arasında kalan Kadir, işin içinden çıkabilmek için kritik hamleler yapmaya karar verir. Fakat işlerin kontrolü altında olduğunu sansa da feci bir yıkıma neden olacağından habersizdir.

Nisan, Rüya'nın ilişkilerini bozacağından endişe etse de Eşref, tüm bu yaşananları lehine çevirmenin hazırlığı içindedir.

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Dizinin güçlü kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor: Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper.

EŞREF RÜYA GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Eşref Rüya, dikkat çekici kurgusu ve derin karakterleriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Ancak dizide anlatılan hikâye tamamen kurgusal. Gerçek bir olaydan esinlenmeden yazılan senaryoda, mafya dünyası ve imkânsız aşk temaları harmanlanarak güçlü bir dramatik atmosfer oluşturuluyor.

EŞREF RÜYA BÖLÜMLERİ NASIL İZLENİR?

Dizinin tüm bölümleri, yayınlandığı günlerde Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Yeni bölümleri televizyon üzerinden takip edebilir, yayın sonrası tekrarlarına veya dijital platformlar aracılığıyla tek parça HD olarak erişim sağlayabilirsiniz.

EŞREF RÜYA DİZİ KARAKTERLERİ

Her karakterin ayrı bir hikâyesi ve derinliği bulunan dizide, izleyiciler duygusal, aksiyon dolu ve dramatik anlara aynı anda tanık oluyor. İşte öne çıkan karakterlerden bazıları:

• Eşref Tek (Çağatay Ulusoy): Ravena Bosphorus Hotel'in sahibi ve Yetimler örgütünün önemli isimlerinden biri. Sert yapısının altında kırılgan bir kalp taşıyor; tüm gücüne rağmen hâlâ kaybettiği aşkı Rüya'yı arıyor.

• Nisan Akyol (Demet Özdemir): Yetenekli bir müzisyen ve Afra'nın ablası. Hayata tutunmaya çalışan, neşeli ama bir o kadar da duygusal bir kadın.

• Çiğdem Serim (Büşra Develi): Organize Suçlarla Mücadele biriminde çalışan hırslı bir komiser. Amacı Yetimler örgütünü çökertmek.

• Gürdal Bozok (Necip Memili): Eşref'in en yakın dostu ve sağ kolu. Gözü kara, karizmatik ve tehlikeli.

• Müslüm Çermik (Tolga Tekin): Ekibin en yaşlısı. Ailesiyle barışmanın yollarını arayan, vicdanlı ama içine kapanık bir karakter.

• Faruk Sezeri (Ahmet Rıfat Şungar): Ekibin finans işlerinden sorumlu, analitik zekâsı yüksek genç bir adam.

• Yakup Karaşan (Macit Koper): "Yakup Baba" olarak tanınan Yetimler'in kurucusu. Sözleri az ama etkili.

• Kadir Yanık (Görkem Sevindik): Eşref'in en büyük rakibi. Güç hırsıyla hareket eden, tehlikeli bir karakter.

• Serdar Günsur (Umut Karadağ): Çiğdem'in amiri ve emniyet müdürü. Sert, soğukkanlı ve Eşref'i yakalamakta kararlı.

• Irmak Bozok (Ceren Benderlioğlu): Gürdal'ın kız kardeşi ve Ravena Bosphorus Hotel'in genel müdürü. Disiplinli, işine bağlı bir kadın.

• Afra Akyol (Ebrar Karabakan): Nisan'ın başına buyruk, hayalperest kız kardeşi. Moda tasarımı öğrencisi ve sürekli başını belaya sokuyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref'le yüzleşmeden önce öğrendiklerinden emin olmak ister ve geçmişinin izlerinin peşine düşer. Bu sırada, İhtiyar'ın yönlendirmesiyle Rüya'nın peşine düşen Eşref, kendini yıllar sonra tekrardan Burdur'da bulur.

Yetimlere karşı düzenlenen hain saldırı, Hıdır ve Kadir'in arasında gerginliğe yol açar. Hıdır'ı babası olarak kabul etmeye başlayan Kadir, kendisini İhtiyar'a kanıtlamak ve gücünü tekrardan sağlamak için vicdanını sınayacak zorlu bir seçimle karşı karşıya kalacaktır.