Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosunda ise Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Eşref Rüya 34. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

EŞREF NEZARETHANEDEN ÇOCUKLARA HAYAT DERSİ VERİYOR

Eşref, nezarethanedeyken yanına gelen çocuklara unutulmaz bir öğüt verir. Onlara "Benim için öleceğinize, aileniz için yaşayın!" sözleriyle hayatın değerini ve fedakârlığın sınırlarını öğretir. Bu ders niteliğindeki konuşma, çocukların hem Eşref'i hem de kendi sorumluluklarını anlamalarına vesile olur.

EŞREF'İN HAPİSTEN KURTULMA PLANLARI

Gözaltına alınmasının ardından Eşref'in hapse girmemesi için çevresinde yoğun bir plan devreye girer. Sevdikleri ve destekçileri, Eşref'i adaletin pençesinden kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Peki, bu plan başarıya ulaşacak mı? Eşref, yaşadığı tehlikeyi atlatarak sevdiklerinin yanına dönebilecek mi?

NİSAN'IN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR

Nisan'ın gizemli sırları açığa çıkınca yetimlerin eline düşer ve dengeler değişir. Artık herkes Nisan'ın geçmişi ve yaptıklarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Bu durum, yetimlerin duygusal dünyasında büyük sarsıntılara yol açar.

EŞREF, YETİMLERİN BABASI OLARAK KARAR VERECEK Mİ?

Yetimlerin babası olarak Eşref, Nisan'ın yaptıklarına karşı nasıl bir ceza vereceğine karar vermek zorunda kalır. Adalet ve merhamet arasında sıkışan Eşref, doğru kararı verebilecek mi? Yoksa duygusal bağlar, aldığı kararları etkileyecek mi?

EŞREF RÜYA SON BÖLÜM ÖZETİ

Eşref Rüya dizisinin 32. bölümünde Yıllardır beklediği Rüya'yı karşısında gören Eşref, onu korumak için gözünü karartıp İhtiyar'ın adamlarını karşısına alır.

Bu sırada olanları içeriden izlemekte olan Nisan, Rüya'nın ortaya çıkmasıyla büyük bir ikileme düşer ve gerçek sandığı hatıralarını sorgulamaya başlar.

Hıdır'ı öldürmekle İhtiyar'ı tamamen karşısına almak arasında kalan Kadir, işin içinden çıkabilmek için kritik hamleler yapmaya karar verir. Fakat işlerin kontrolü altında olduğunu sansa da feci bir yıkıma neden olacağından habersizdir.

Nisan, Rüya'nın ilişkilerini bozacağından endişe etse de Eşref, tüm bu yaşananları lehine çevirmenin hazırlığı içindedir.

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

EŞREF RÜYA GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Eşref Rüya, dikkat çekici kurgusu ve derin karakterleriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Ancak dizide anlatılan hikâye tamamen kurgusal. Gerçek bir olaydan esinlenmeden yazılan senaryoda, mafya dünyası ve imkânsız aşk temaları harmanlanarak güçlü bir dramatik atmosfer oluşturuluyor.

EŞREF RÜYA BÖLÜMLERİ NASIL İZLENİR?

Dizinin tüm bölümleri, yayınlandığı günlerde Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Yeni bölümleri televizyon üzerinden takip edebilir, yayın sonrası tekrarlarına veya dijital platformlar aracılığıyla tek parça HD olarak erişim sağlayabilirsiniz.

EŞREF RÜYA DİZİ KARAKTERLERİ

Her karakterin ayrı bir hikâyesi ve derinliği bulunan dizide, izleyiciler duygusal, aksiyon dolu ve dramatik anlara aynı anda tanık oluyor. İşte öne çıkan karakterlerden bazıları:

• Eşref Tek (Çağatay Ulusoy): Ravena Bosphorus Hotel'in sahibi ve Yetimler örgütünün önemli isimlerinden biri. Sert yapısının altında kırılgan bir kalp taşıyor; tüm gücüne rağmen hâlâ kaybettiği aşkı Rüya'yı arıyor.

• Nisan Akyol (Demet Özdemir): Yetenekli bir müzisyen ve Afra'nın ablası. Hayata tutunmaya çalışan, neşeli ama bir o kadar da duygusal bir kadın.

• Çiğdem Serim (Büşra Develi): Organize Suçlarla Mücadele biriminde çalışan hırslı bir komiser. Amacı Yetimler örgütünü çökertmek.

• Gürdal Bozok (Necip Memili): Eşref'in en yakın dostu ve sağ kolu. Gözü kara, karizmatik ve tehlikeli.

• Müslüm Çermik (Tolga Tekin): Ekibin en yaşlısı. Ailesiyle barışmanın yollarını arayan, vicdanlı ama içine kapanık bir karakter.

• Faruk Sezeri (Ahmet Rıfat Şungar): Ekibin finans işlerinden sorumlu, analitik zekâsı yüksek genç bir adam.

• Yakup Karaşan (Macit Koper): "Yakup Baba" olarak tanınan Yetimler'in kurucusu. Sözleri az ama etkili.

• Kadir Yanık (Görkem Sevindik): Eşref'in en büyük rakibi. Güç hırsıyla hareket eden, tehlikeli bir karakter.

• Serdar Günsur (Umut Karadağ): Çiğdem'in amiri ve emniyet müdürü. Sert, soğukkanlı ve Eşref'i yakalamakta kararlı.

• Irmak Bozok (Ceren Benderlioğlu): Gürdal'ın kız kardeşi ve Ravena Bosphorus Hotel'in genel müdürü. Disiplinli, işine bağlı bir kadın.

• Afra Akyol (Ebrar Karabakan): Nisan'ın başına buyruk, hayalperest kız kardeşi. Moda tasarımı öğrencisi ve sürekli başını belaya sokuyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref'le yüzleşmeden önce öğrendiklerinden emin olmak ister ve geçmişinin izlerinin peşine düşer. Bu sırada, İhtiyar'ın yönlendirmesiyle Rüya'nın peşine düşen Eşref, kendini yıllar sonra tekrardan Burdur'da bulur.

Yetimlere karşı düzenlenen hain saldırı, Hıdır ve Kadir'in arasında gerginliğe yol açar. Hıdır'ı babası olarak kabul etmeye başlayan Kadir, kendisini İhtiyar'a kanıtlamak ve gücünü tekrardan sağlamak için vicdanını sınayacak zorlu bir seçimle karşı karşıya kalacaktır.