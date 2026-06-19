Haberler

Kanada ile Katar birbirine girdi! Bu maçta yok yok

Kanada ile Katar birbirine girdi! Bu maçta yok yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada'nın Katar'ı 6-0 mağlup ettiği Dünya Kupası maçında kırmızı kartlar ve sakatlıklar ön plana çıktı. Katar mücadeleyi 83 dakika eksik oynarken, Kanada'da Ismael Kone'nin ayağının kırılması geceye damga vurdu.

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçında Kanada, Katar'ı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Ev sahibi ekip, turnuvanın en farklı galibiyetlerinden birine imza atarken sahadaki tansiyon da bir an olsun düşmedi.

KATAR 83 DAKİKA EKSİK OYNADI

Karşılaşmada Katar adına işler kısa sürede kontrolden çıktı. Katar, 37 dakika boyunca 10 kişi mücadele ederken, 46 dakika ise sahada yalnızca 9 futbolcuyla kaldı. Böylece Katar, karşılaşmanın toplam 83 dakikasını eksik oyuncuyla tamamladı.

ISMAEL KONE'NİN AYAĞI KIRILDI

Kanada cephesinde ise galibiyetin sevincini gölgeleyen bir gelişme yaşandı. Takımın önemli isimlerinden Ismael Kone'nin ayağının kırıldığı belirtildi. Yıldız futbolcunun durumu büyük üzüntü yarattı.

MAÇTA GERGİNLİK EKSİK OLMADI

Sert müdahaleler ve kartların damga vurduğu mücadelede iki takım futbolcuları arasında sık sık tansiyon yükseldi. Yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma, Dünya Kupası'nın en gergin maçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

İşte o anlardan kareler:

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı

Kaçırılan İBB yöneticisi kurtarıldı
ABD ile İran arasında yeni kriz mi? Görüşmeler başlamadan ertelendi

Dünyayı sarsan haber! Görüşmeler başlamadan ertelendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'da büyük finalin adı belli oldu! Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı

Survivor'da büyük finalin adı belli oldu
Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı

Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı
ABD-İsrail kavgası büyüyor: 9 milyonluk ülkesiniz...

ABD-İsrail kavgası büyüyor! Bugüne kadarki en sert uyarı
Sokak çetesine şafak baskını! 5 ilde onlarca gözaltı var

Sokak çetelerine ağır darbe! Gözaltılar arasında avukatlar da var
Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanır istatistik! Kanada ceza sahasına 97 kez girdi

Dünya Kupası'nda oynanan maça bakın! Yorumu size bırakıyoruz

Geri manevra faciaya dönüştü! 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Ölüm böyle geldi!
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin

Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin