Eskişehir okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Eskişehir'de okul yok mu (ESKİŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Eskişehir Valiliği, 9 Ocak Cuma günü için kar tatili kararı alıp almadığı konusunda bir açıklama yapacak. Eskişehir'deki öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Valilikten gelecek kar tatili kararı, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği bir haber olacak.

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

Eskişehir'de Sert Kış Kapıda: Yağmur Yerini Kar Yağışına Bırakıyor

Eskişehir yeni haftada oldukça hareketli bir hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji verilerine göre, perşembe günü kuvvetli rüzgar ve yağışla başlayan süreç, cuma gününden itibaren yerini dondurucu soğuklara ve kar yağışına bırakacak.

Perşembe: Kuvvetli Yağmur ve Rüzgara Dikkat

08 Ocak Perşembe günü şehir genelinde yağmurlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığının en yüksek 12°C, en düşük ise 1°C olması tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden saatte 27 km (17 mph) hıza ulaşması beklendiğinden, özellikle soba zehirlenmeleri ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Cuma: Kar Yağışı Şehre Giriş Yapıyor

09 Ocak Cuma günü sıcaklıklarda ani bir düşüş yaşanacak ve yağışlar kar şeklinde görülecek. Termometrelerin gündüz en fazla 1°C'yi göstermesi, gece ise -3°C'ye kadar gerilemesi bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte yollarda buzlanma riski artacağından sürücülerin tedbirli olması gerekiyor.

Cumartesi: Yağmur ve Gece Ayazı

10 Ocak Cumartesi günü yağışların hafif yağmura dönmesi beklenirken, gündüz sıcaklığı 6°C'ye kadar yükselecek. Ancak gece saatlerinde hava sıcaklığı -2°C'ye kadar düşerek sert bir ayazın etkili olacağı bir geceye işaret ediyor.

Pazar ve Pazartesi: Kar Geri Dönüyor

• 11 Ocak Pazar: Haftanın son gününde gündüz yağmurlu (9°C) bir hava hakim olsa da, gece saatlerinden itibaren yağışların tekrar kara dönmesi ve sıcaklığın -1°C'ye düşmesi bekleniyor.

• 12 Ocak Pazartesi: Yeni haftanın ilk gününde Eskişehir tamamen kar yağışının etkisi altında kalacak. Sıcaklıkların gündüz en yüksek 0°C, gece ise -5°C seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafıza Notu: Geçmiş yılların (1991-2020) verilerine bakıldığında Eskişehir'de bu dönemde en düşük sıcaklık ortalaması -2,5°C civarındayken, pazartesi gecesi beklenen -5°C'lik hava, kışın en sert günlerinden birinin yaşanacağını gösteriyor.

Vatandaşların, özellikle cuma ve pazartesi günleri beklenen kar yağışı ile gece saatlerinde görülecek don olayına karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

ESKİŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.