Eskişehir okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Eskişehir'de bugün okul yok mu (ESKİŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Milyonlarca öğrenci için haftanın ilk günü yaklaşırken Eskişehir'den gelecek tatil haberi merakla bekleniyor. Eskişehir'de okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi kar tatili ilan edildi mi? Olumsuz hava koşulları ve sıfırın altına düşen sıcaklıklar nedeniyle Eskişehir Valiliği tarafından yapılabilecek olası bir "eğitime ara verme" duyurusu, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma tehlikesine karşı valiliğin değerlendirmeleri sürerken, 12 Ocak Eskişehir okul tatili haberlerine dair tüm resmi açıklamalar anlık olarak güncellenmektedir.

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

Eskişehir'de Dondurucu Ayaz ve Kar Yağışı Kapıda

İç Anadolu'nun kilit noktalarından biri olan Eskişehir, Ocak ayının ortasında kışın en sert yüzüyle karşılaşmaya hazırlanıyor. 12 Ocak sabahından itibaren kenti etkisi altına alacak olan soğuk hava dalgası, dondurucu gece sıcaklıklarını ve kar yağışını beraberinde getirecek.

12 Ocak: Kar Yağışı ve Sıcaklık Düşüşü Haftanın ilk günü olan 12 Ocak Pazartesi, Eskişehir genelinde kış şartlarının tam anlamıyla hissedildiği bir gün olacak. Sabahın erken saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı en yüksek 1 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık kuzeyden esen sert rüzgarlar nedeniyle eksi 5 derecelere kadar düşecek. Gece saatlerinde ise termometrelerin eksi 3 dereceyi göstermesi bekleniyor. Kent merkezinde kar kalınlığının hafif bir örtü oluşturacağı, yüksek kesimlerde ise ulaşımı etkileyebileceği tahmin ediliyor.

13-14 Ocak: Şiddetli Don ve Buzlanma Riski 13 Ocak Salı günü yağışlar kenti terk etmeye başlasa da dondurucu ayaz etkisini artıracak. Gökyüzünün parçalı bulutlu olması, gece "radyasyonel soğuma" denilen durumu tetikleyerek sıcaklıkların eksi 5 dereceye kadar düşmesine neden olacak. 14 Ocak Çarşamba günü ise hafif kar geçişleri tekrar görülebilir. Gündüz sıcaklığı 2 derece civarında seyrederken, gece saatlerinde eksi 3 derecelik dondurucu hava etkisini sürdürecek. Özellikle sabah saatlerinde Odunpazarı ve Tepebaşı bölgelerindeki dik yokuşlarda gizli buzlanma riskine karşı sürücülerin son derece dikkatli olması gerekiyor.

15-16 Ocak: Güneşli Ama Dondurucu Günler Haftanın son iki gününde Eskişehir'de gökyüzü tamamen açıyor. 15 Ocak Perşembe günü güneşli bir hava beklense de, bu durum ısınma anlamına gelmeyecek. Gündüz sıcaklığı güneşin etkisiyle 6 dereceye kadar çıksa da, açık gökyüzü nedeniyle gece dondurucu soğuklar devam edecek. 16 Ocak Cuma günü ise parçalı güneşli bir gökyüzüyle birlikte sıcaklık 8 dereceye kadar yükselecek. Ancak gece saatlerinde termometreler eksi 2 dereceyi gösterecek.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar Hafta boyunca Eskişehir'de etkili olacak dondurucu sıcaklıklar nedeniyle özellikle gece saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların termal kıyafetler tercih etmesi öneriliyor. Ayrıca, araç sahiplerinin antifriz kontrollerini yapmaları ve buzlanma riski olan bölgelerde kış lastiği kullanmaları hayati önem taşıyor. Porsuk Çayı çevresinde oluşabilecek pus ve sis olaylarına karşı görüş mesafesinin azalabileceği, bu sebeple ulaşımda temkinli olunması gerektiği belirtiliyor.

Bu beş günlük süreçte kışın sert etkilerinin ardından hafta sonuna doğru havanın bir miktar yumuşaması bekleniyor.

ESKİŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.