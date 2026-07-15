Esin Önder Çağlayan, son dönemde hakkında yürütülen soruşturma ve Haluk Levent ile ilgili iddialarla gündeme gelen iş insanıdır. Çağlayan’ın adı, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç örgütü kurma, yönetme veya üye olma” suçlamaları kapsamında yapılan soruşturma sürecinde yer aldı. Peki, Esin Önder Çağlayan ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Detaylar...

ESİN ÖNDER ÇAĞLAYAN NE İŞ YAPIYOR?

Esin Önder Çağlayan’ın hangi şirketlerde faaliyet gösterdiği veya iş dünyasındaki geçmişiyle ilgili detaylı ve resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bazı kaynaklarda, savunma sanayii başta olmak üzere farklı iş kollarında faaliyet gösteren bir iş insanı olduğu iddia edilmiştir.

Çağlayan’ın kamuoyuna yansıyan açıklamalarında iş insanı olarak tanımlandığı görülürken, mesleki geçmişi ve faaliyet alanlarına ilişkin ayrıntılı bir biyografi bilgisi paylaşılmamıştır.

Esin Önder Çağlayan’ın adı özellikle Haluk Levent ile yaşanan mali ilişkilere dair açıklamalarıyla gündeme gelmiştir. Çağlayan, emniyet ifadesinde Haluk Levent ile yaklaşık 15 yıldır arkadaş olduklarını ve aralarında uzun süredir borç alışverişi bulunduğunu belirtti.

İfadesinde, Haluk Levent’in kendisinden geçici ve kısa süreli borç para istediğini, bu paraları ise Haluk Levent’in asistanı ve muhasebecisi olarak tanıttığı Y.K. isimli kişinin banka hesabına gönderdiğini söyledi.

ESİN ÖNDER ÇAĞLAYAN’IN HALUK LEVENT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Esin Önder Çağlayan, Haluk Levent ile arasında uzun yıllara dayanan bir borç ilişkisi olduğunu belirtti.

Çağlayan’ın emniyet ifadesinde yer alan açıklamalara göre, Haluk Levent’in kendisine olan borçlarını ödeyemeyeceğini söylediği ve müteahhitlerden alacağı taşınmazları borç karşılığında devretmek istediği belirtildi.

Çağlayan ifadesinde, uzun süredir verdiği borç paraları geri alamadığı için bu teklifi kabul ettiğini ifade etti.

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Haluk’un bana çok fazla borcu olmuştu ve bu borçlarını ödeyemeyeceğini, kendisinin müteahhitlerden alacağı taşınmazlar olduğunu, bana olan borcuna karşılık bu taşınmazları bana devretmek istediğini söyledi. Ben de uzun bir süredir borç verdiğim paraları geri alamadığım için bunu kabul ettim.”

ESİN ÖNDER ÇAĞLAYAN’IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esin Önder Çağlayan’ın emniyet ifadesi kamuoyuna yansıdı.

Çağlayan, ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirtti. Yaklaşık 15 yıldır Haluk Levent’i tanıdığını ifade eden Çağlayan, aralarında uzun süredir borç alışverişi bulunduğunu söyledi.

İfadesinde, Haluk Levent’in kendisinden istediği borç paraları Y.K. isimli kişinin banka hesabına gönderdiğini belirten Çağlayan, bu yöntemin 2023 yılından itibaren gerçekleştiğini ifade etti.

“PARÇA PARÇA 70 MİLYON DOLAR PARA GÖNDERDİM”

Esin Önder Çağlayan, emniyet ifadesinde Haluk Levent’e gönderdiği para miktarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çağlayan’ın ifadesinde, taşınmaz devirleri sırasında oluşan bazı açıkların kapatılması amacıyla para gönderdiğini belirttiği ve toplamda yaklaşık 70 milyon dolar civarında borç para verdiğini söylediği aktarıldı.

Çağlayan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Haluk bahse konu taşınmazları benim üzerime devrederken, taşınmazların sahibi olduğunu söylediği müteahhitlerle hesap kapatırken belli miktarlarda açığı kaldığı, bu açıkların kapatılması için taşınmaz devirlerinden sonra belli oranlarda kendisine para göndermem gerektiğini söyledi. Ben bu şekilde Haluk’a parça parça toplam da 70 milyon dolar civarında bir borç para gönderdim.”

Çağlayan ayrıca bu borçların karşılığında ekspertiz değeri toplam 35 milyon dolar olduğu belirtilen 68 adet taşınmaz aldığını ve bu taşınmazların kendi üzerine kayıtlı olduğunu ifade etti.

ESİN ÖNDER ÇAĞLAYAN HAKKINDAKİ SORUŞTURMA SÜRECİ

Esin Önder Çağlayan’ın adı, Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gündeme geldi. Soruşturma kapsamında bazı kişiler hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç örgütü kurma, yönetme veya üye olma” suçlamalarıyla işlem yapıldığı bildirildi.

Çağlayan’ın bu süreçte verdiği ifadelerde, kendisinin dolandırıldığını düşündüğünü belirttiği ve Haluk Levent’ten şikâyetçi olduğunu söylediği aktarıldı.