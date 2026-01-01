Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma okullar tatil mi?

İstanbul 2026 yılına kar yağışıyla girerken, kentin birçok noktasında beyaz örtü etkili oldu. Kar yağışı sonrası bazı ilçelerde eğitime ara verildiği duyurulurken, diğer ilçeler için resmi açıklamalar araştırılmaya başlandı.

ESENYURT OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen ilçelerle ilgili açıklamalar art arda gelirken, Esenyurt için yetkililer tarafından duyurulmuş bir tatil kararı bulunmuyor. Açıklanan resmi bilgilere göre, Esenyurt ilçesinde okulların yarın tatil edildiğine dair herhangi bir kaymakamlık ya da resmi kurum duyurusu yer almadı. İlçede eğitim-öğretimle ilgili gelişmelerin, ilerleyen saatlerde yapılabilecek yeni açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.

KÜÇÜKÇEKMECE OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olmasına rağmen Küçükçekmece için şu ana kadar okulların tatil edildiğine dair bir karar açıklanmadı. Yetkililer tarafından yapılan duyurular arasında Küçükçekmece ilçesine yönelik bir eğitim arası bilgisi bulunmuyor. İlçede eğitim-öğretim faaliyetlerinin mevcut durumda planlandığı şekilde sürmesi öngörülüyor.

PENDİK OKULLAR TATİL Mİ?

Anadolu Yakası genelinde kar yağışı aralıklarla kuvvetli şekilde devam ederken, Pendik ilçesiyle ilgili okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklanan kar tatili kararları arasında Pendik yer almazken, ilçedeki okullar için eğitim-öğretime ara verildiği bilgisi paylaşılmadı. Resmi makamlar tarafından yeni bir duyuru yapılması halinde durum netlik kazanacak.

KAR TATİLİ OLAN İLÇELER!

İstanbul'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde okullar için 1 günlük tatil kararı alındı. Şile Kaymakamlığı, mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı. Şile'nin ardından Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde de okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Daha sonra Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinden de benzer açıklamalar geldi. AKOM tarafından yapılan bilgilendirmede, kar yağışının öğleden sonra Avrupa Yakası'nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde aralıklarla kuvvetli olacağı, yağışın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği, ancak buzlanma ve don riskinin sabah saatlerine kadar sürebileceği aktarıldı. İstanbul'da yarın hava sıcaklığının 1 ile 8 derece arasında seyredeceği bildirildi.