Türkiye'yi sarsan futbolda bahis soruşturması, futbol camiasında ciddi yankılar uyandırmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 14'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon, sadece güncel olayları değil, Türkiye'de futbol ve yasa dışı bahis ilişkisini de gündeme taşıdı. Bu kapsamda gözaltına alınan isimlerden biri de Esat Bilayak olarak öne çıkıyor. Peki, Esat Bilayak kimdir, neden gözaltına alındı? Esat Bilayak kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

ESAT BİLAYAK KİMDİR?

Esat Bilayak, Türkiye'deki futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden biri olarak kayıtlara geçti. Güncel verilere göre Esat Bilayak hakkında detaylı biyografik bilgiler veya profesyonel geçmişe dair kamuya açıklanmış kaynaklar bulunmamaktadır. Ancak gözaltı listesinde yer alması, soruşturmanın kapsamındaki bağlantıları ve şüpheli finansal işlemleri nedeniyle dikkat çekmektedir.

ESAT BİLAYAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savcılığın açıklamalarına göre, Türkiye'de futbolda yasa dışı bahis soruşturması, MASAK verileri, yasal bahis siteleri, HTS analizleri ve önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinden yürütülüyor.

Bu soruşturma kapsamında Esat Bilayak, şüpheli finansal işlemler ve bahis faaliyetleriyle bağlantılı olarak gözaltına alınan 29 kişi arasında yer alıyor. Özellikle, 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor maçına yönelik bahisler ve diğer şüpheli finansal hareketler soruşturmanın odak noktalarından biri olarak belirtiliyor.

Operasyonla birlikte gözaltına alınan isimler arasında, eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur ve 14 futbolcu da bulunuyor. Bu durum, Türkiye'de futbolda bahis iddialarının derinliğini ve kapsamını gözler önüne seriyor.

ESAT BİLAYAK KAÇ YAŞINDA?

Esat Bilayak'ın yaşı hakkında resmi veya güvenilir kaynaklardan bilgi bulunmamaktadır.

ESAT BİLAYAK NERELİ?

Kamuya açık kaynaklarda Esat Bilayak'ın memleketi veya doğum yeriyle ilgili bilgi yer almamaktadır.

ESAT BİLAYAK NE İŞ YAPIYOR?

Esat Bilayak'ın mesleki geçmişi veya şu anki işi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

TÜRK FUTBOLUNDAKİ YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASININ DETAYLARI

Türkiye'de futbolda yasa dışı bahis soruşturması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan isimler arasında 14 futbolcu, eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur ve çeşitli şüpheli finansal işlemlerle bağlantılı kişiler bulunuyor.

Savcılığın açıklamasında öne çıkan noktalar:

MASAK ve yasal bahis verilerinin incelenmesi

HTS analizleri ve açık kaynak araştırmaları

Önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller

Müsabaka sonuçlarını etkileyecek şekilde bahis oynayan futbolcuların tespiti