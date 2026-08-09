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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 6 bin 250 kadro ihdas edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle merkez teşkilatına 925 başmüfettiş, 200 merkez emniyet müdürü ve 425 emniyet amiri; taşra teşkilatına ise 4 bin 200 emniyet amiri ile 500 bilgisayar işletmeni kadrosu ayrıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 6 bin 250 yeni kadro ihdas edildi.
  • Merkez teşkilatına bin 550, taşra teşkilatına 4 bin 700 kadro ayrıldı.
  • İhdas edilen kadroların 5 bin 750'si emniyet amiri, başmüfettiş ve merkez emniyet müdürü; 500'ü ise bilgisayar işletmeni kadrosu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün kadro yapısına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatına toplam 6 bin 250 kadro ihdas edilecek.

Düzenleme kapsamında merkez teşkilatına toplam bin 550, taşra teşkilatına ise 4 bin 700 kadro ayrıldı.

MERKEZ TEŞKİLATINA BİN 550 KADRO

Karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına birinci dereceden 925 başmüfettiş kadrosu ihdas edildi.

Merkez teşkilatı bünyesinde ayrıca birinci dereceden 200 merkez emniyet müdürü ile dereceleri 2 ila 5 arasında değişen toplam 425 emniyet amiri kadrosu oluşturuldu.

Böylece yalnızca Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı için ihdas edilen yeni kadro sayısı bin 550'ye ulaştı.

TAŞRA TEŞKİLATINA 4 BİN 700 KADRO

Düzenlemenin en büyük bölümünü ise Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı için oluşturulan kadrolar oluşturdu.

Karar kapsamında taşra teşkilatına 500 bilgisayar işletmeni kadrosu ihdas edildi. Ayrıca dereceleri 2 ila 5 arasında değişen toplam 4 bin 200 emniyet amiri kadrosu oluşturuldu.

Böylece taşra teşkilatına tahsis edilen toplam kadro sayısı 4 bin 700 oldu.

KADROLAR MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA DAĞITILDI

Kararla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğüne ihdas edilen 6 bin 250 kadronun 5 bin 750'sini emniyet hizmetlerine ilişkin başmüfettiş, merkez emniyet müdürü ve emniyet amiri kadroları oluşturdu. Kalan 500 kadro ise taşra teşkilatındaki bilgisayar işletmenlerine ayrıldı.

Düzenlemeyle merkez teşkilatında üst düzey ve amir kadroları, taşra teşkilatında ise ağırlıklı olarak emniyet amiri kadroları artırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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