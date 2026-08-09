Gaziantep'te 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde saat 03.42’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin yerin 7,44 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirledi.

5 İLDE HİSSEDİLDİ

Nurdağı merkezli deprem Gaziantep’in yanı sıra Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay’da da hissedildi.

AFAD, depremin ardından yaptığı ilk açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini bildirdi.

AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “ Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 03.42’de meydana gelen ve Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”

Kaynak: AA