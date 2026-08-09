Haberler

Gaziantep'te 4.5 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'te 4.5 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde saat 03.42’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,44 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay’da hissedildi. AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde saat 03.42’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin yerin 7,44 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirledi.

5 İLDE HİSSEDİLDİ

Nurdağı merkezli deprem Gaziantep’in yanı sıra Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay’da da hissedildi.

AFAD, depremin ardından yaptığı ilk açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini bildirdi.

AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “ Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 03.42’de meydana gelen ve Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”

Kaynak: AA
İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi! 20 bin asker detayı dikkat çekti

İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi: 20 binden fazla asker var
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik imza! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Süreç yasa teklifi komisyondan geçti! İşte madde madde yeni düzenleme
Estetik operasyon için 10 milyon TL veren Ebru Gündeş'in son hali ortaya çıktı

Ünlü şarkıcıdan 10 milyonluk estetik sonrası yeni pozlar

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Galatasaray'a Villarreal ile hazırlık maçında 'kırmızı kart' şoku

Maç başlar başlamaz kırmızı kart da goller de geldi
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş

Öldüğünde 14 yaşındaydı! Annesi, katili cenazede zaten söylemiş
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yerinde yangın

Korku dolu görüntüler İstanbul'dan