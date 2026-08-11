Esad'ın kardeşi Mahir Esad kimdir? Esad'ın kuzeni Necib Atıf kimdir?

Şam 4. Ağır Ceza Mahkemesinin Beşar Esad, Mahir Esad, Necib Atıf ve diğer subaylar hakkında idam cezası verdiğinin bildirilmesiyle birlikte, Esad ailesinin öne çıkan isimleri yeniden gündeme geldi. Gelişmenin ardından özellikle Esad'ın kardeşi Mahir Esad kimdir? ve Esad'ın kuzeni Necib Atıf kimdir? soruları araştırılmaya başlandı.

ESAD'IN KARDEŞİ MAHİR ESAD KİMDİR?

Mahir Esad, 8 Aralık 1967 doğumlu Suriyeli bir subaydır. Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın küçük kardeşi olan Mahir Esad, 2024 yılında Esed rejiminin çöküşüne kadar Suriye'nin güvenlik yapılanmasında önemli bir konumda bulunan 4. Zırhlı Tümen'in komutanlığını yaptı. Aynı zamanda Suriye Baas Partisi Merkez Komitesi üyeleri arasında yer aldı.

Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla birlikte Mahir Esad'ın ülkedeki en etkili isimlerden biri olduğu değerlendirildi. Bazı kesimler tarafından Beşar Esad'ın ardından rejimdeki en güçlü ikinci isim olarak görülen Mahir Esad'ın, kardeşiyle doğrudan rekabet edecek ölçüde bir güce sahip olmadığı da ifade edildi.

Mahir Esad'ın en dikkat çeken görevi, Suriye Ordusu'nun seçkin birliklerinden 4. Zırhlı Tümen'in komutanlığı oldu. Suriye Askeri İstihbaratı ile birlikte ülkenin güvenlik güçlerinin önemli unsurlarından biri olarak gösterilen bu birlik, Mahir Esad'ın rejim içerisindeki konumunun da temelini oluşturdu.

Mahir Esad, özellikle Suriye'deki protestoların başladığı dönemde rejimin sertlik yanlısı isimlerinden biri olarak tanımlandı. Dera'da protestoculara yönelik uygulanan baskıları denetlediği ve bu nedenle ABD ile Avrupa Birliği tarafından yaptırımlara tabi tutulduğu belirtildi.

Mahir Esad'ın adı aynı zamanda Şam Baharı hareketine yönelik baskılarla da ilişkilendirildi. Birleşmiş Milletler raporlarında ise Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin öldürülmesini organize etmekle suçlanan rejim içerisindeki isimlerden biri olarak gösterildi.

MAHİR ESAD VE SURİYE İÇ SAVAŞI

Suriye İç Savaşı boyunca Mahir Esad, rejimin askeri kanadında öne çıkan isimlerden biri oldu. 4. Zırhlı Tümen'in komutanı olarak görev yapan Mahir'in, Suriye hükümetinin savaş sürecindeki önemli müttefiklerinden biri olarak İran'ı tercih ettiği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Bu yaklaşımın, Rusya'yı tercih ettiği bildirilen 25. Özel Görev Kuvvetleri Tümeni Komutanı Tümgeneral Süheyl Hasan'ın tutumundan farklı olduğu belirtildi. Bununla birlikte 2021 yılında Mahir Esad'ın, Suriye'nin komşu Arap ülkeleriyle bölgesel yakınlaşmasını destekleyen ve İran'ın ülkedeki varlığının sona erdirilmesini isteyen Baasçı grubun içerisinde yer aldığı bildirildi.

Mahir Esad'ın adı ayrıca Esed rejimine bağlı Şebbiha olarak bilinen paramiliter birliklerin operasyonlarıyla da anıldı. Bu birliklerin Sünni sivillere yönelik mezhepçi saldırılar gerçekleştirdiği yönünde suçlamalar bulunurken, Mahir Esad'ın söz konusu operasyonları denetlediği ileri sürüldü.

MAHİR ESAD HAKKINDA UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇLAMALARI

Mahir Esad, 4. Zırhlı Tümen'in komutanlığını yürüttüğü dönemde Suriye'deki uyuşturucu üretimi, kaçakçılığı ve ihracatıyla ilgili iddialarla da gündeme geldi.

Kendisinin Suriye'nin milyarlarca dolarlık uyuşturucu ticaretinde doğrudan rol aldığı ve Fenetillin olarak bilinen yasadışı uyuşturucunun kaçakçılığına dahil olduğu yönünde suçlamalar ortaya atıldı.

MAHİR ESAD NEREDE?

2024 yılında Esed rejiminin çökmesi ve Beşar Esad'ın ülkeden ayrılmasının ardından Mahir Esad'ın da Suriye'den kaçtığı bildirildi.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Mahir Esad, Irak üzerinden Rusya'ya geçti. Böylece Beşar Esad'ın ardından Mahir Esad'ın da Suriye dışında bulunduğu bilgisi gündeme geldi.

Mahir Esad'ın yeniden gündeme gelmesinin son nedeni ise Şam 4. Ağır Ceza Mahkemesinin Beşar Esad, Mahir Esad, Necib Atıf ve diğer subaylar hakkında idam cezası verdiğinin bildirilmesi oldu. Esad ve akrabalarının bulundukları yerde yakalanarak idam edileceği bildirildi.