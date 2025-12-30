Erzurum okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Erzurum'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ERZURUM VALİLİĞİ)?

Meteoroloji yetkililerinin değerlendirmelerine göre kar yağışının yarın daha da kuvvetlenmesi beklenirken, yalnızca Erzurum değil Mardin, Hakkari ve Şırnak için de benzer beklentiler oluştu. Bu illerdeki öğrenciler ile aileler, valiliklerin yapacağı duyurulara kilitlenmiş durumda. 31 Aralık Çarşamba günü Erzurum'da eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Konuya ilişkin son gelişmeler yakından izleniyor.

BATI KARADENİZ İÇİN YOĞUN KAR UYARISI

Batı Karadeniz'de beklenen kar yağışı nedeniyle meteoroloji kaynakları art arda uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Pazar günü öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kar yağışının etkili olması öngörülüyor. Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle birlikte Sinop'un kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı görülebileceği belirtiliyor.

Kıyı bölgelerinde yağışların başlangıçta yağmur şeklinde olacağı, ilerleyen saatlerde ise karla karışık yağmur ve ardından kara dönüşeceği ifade ediliyor. Kar yağışının Çarşamba akşamına kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, özellikle sürücüler başta olmak üzere vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları isteniyor.

FIRTINA ALARMI: RÜZGAR ŞİDDETİNİ ARTIRIYOR

Batı Karadeniz'de halen etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarın, Çarşamba gecesinden itibaren fırtına seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Bazı noktalarda rüzgarın çok kuvvetli fırtına şeklinde esebileceği, ancak Çarşamba günü ilerleyen saatlerle birlikte etkisini kaybetmesinin beklendiği bildiriliyor.

Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı, öğleye doğru ise zayıflayacağı öngörülüyor.

EGE VE AKDENİZ'DE RÜZGAR ETKİSİ GENİŞLİYOR

Kuzey Ege'de etkili olan sert rüzgarın akşam saatlerinden itibaren hızını azaltması beklenirken, Batı Akdeniz genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in batı kesimlerinde ise Çarşamba sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini artıracağı ifade ediliyor.

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Erzurum'da beklenen olumsuz hava koşulları yakından takip edilirken, öğrenciler ve veliler eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Ancak henüz tatil duyurusu gelmedi.