Erzurum okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Erzurum'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ERZURUM VALİLİĞİ)?

Kar yağışının yarın itibarıyla etkisini artırmasının beklenmesiyle birlikte Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu gündemin üst sıralarına yükseldi. Veliler ve öğrenciler, valiliklerden gelecek açıklamalara odaklanmış durumda. Peki, 29 Aralık Pazartesi günü bu üç ilde eğitime ara verilecek mi? Konuya ilişkin resmi bir duyuru yapıldı mı? İşte son bilgiler.

BATI KARADENİZ'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Batı Karadeniz genelinde kar yağışının Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini göstermesi bekleniyor. Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Kıyı bölgelerde yağışların önce yağmur şeklinde başlayacağı, ilerleyen saatlerde ise karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği ifade ediliyor. Kar yağışının Pazartesi akşamına kadar devam etmesi beklenirken, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

FIRTINA BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK

Batı Karadeniz'de halen etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarın, Pazartesi gecesinden itibaren fırtına şiddetine ulaşacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bazı noktalarda çok kuvvetli fırtına seviyesine çıkabileceği belirtilirken, Salı günüyle birlikte etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de de rüzgarın Pazartesi öğle saatlerinden sonra kuvvetli fırtına şeklinde eseceği, Salı öğle saatlerine doğru ise zayıflayacağı öngörülüyor.

Kuzey Ege'de devam eden sert rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini azaltması beklenirken, Batı Akdeniz genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına görüleceği bildirildi. Doğu Akdeniz'in batı kesimlerinde ise Pazartesi sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak.

HAKKARİ'DE KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Meteorolojik değerlendirmelere göre Hakkari'de kar yağışının bugün ve yarın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Salı gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte güneşli ve daha sakin bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

HAKKARİ'DE 29 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari'de kar yağışının etkisini artırması beklenmesine rağmen, şu ana kadar eğitime ara verilmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Valilikten gelecek olası tatil duyuruları kamuoyuyla paylaşıldığında haberimiz güncellenecektir.